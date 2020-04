Terminal Rodoviário de Mogi registra queda de 90% do movimento desde o início da quarentena

No feriado prolongado de Páscoa muitas pessoas programam viagens. Com a prorrogação da quarentena, a agenda de folga ficou em branco e muitos precisam repensar como aproveitar a data em casa.

Com a prorrogação da quarentena, determinada pelo governo do Estado de São Paulo para durar até dia 22 de abril, não existe expectativa de demanda para viagens durante esse feriado de Páscoa na Rodoviária Geraldo Scavone, em Mogi das Cruzes.

De acordo com a concessionária do Terminal Rodoviário de Mogi, desde o início da quarentena a queda já está em mais de 90% do número de embarques diários.

Apenas a empresa Breda e Pássaro Marron continuam com viagens, as outras empresas encontram-se fechadas.

A Brede segue com duas partidas para Bertioga e uma para Nazaré. Já, a Pássaro Marron está operando com duas partidas para São Paulo, uma partida para o aeroporto de Guarulhos e com duas partidas para a cidade de São José dos Campos.