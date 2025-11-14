Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Terminal Rodoviário de Mogi tem previsão de aumento de 10% neste sábado

Destino mais procurado é Bertioga, na Baixada Santista

14 novembro 2025 - 17h14Por de Mogi
Terminal Rodoviário de Mogi tem previsão de aumento de 10% neste sábadoTerminal Rodoviário de Mogi tem previsão de aumento de 10% neste sábado - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

O Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, em Mogi das Cruzes, estima um aumento de 10% neste sábado (15), feriado que comemora a Proclamação da República. O destino mais procurado é Bertioga, na Baixada Santista.

De acordo com a administração do terminal, "por ser um feriado de sábado, não tem um aumento tão significativo".

O Terminal Rodoviário Geraldo Scavone está localizado na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1500.

