Terminal Rodoviário de Mogi tem previsão de aumento de 10% neste sábado

O Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, em Mogi das Cruzes, estima um aumento de 10% neste sábado (15), feriado que comemora a Proclamação da República. O destino mais procurado é Bertioga, na Baixada Santista.

De acordo com a administração do terminal, "por ser um feriado de sábado, não tem um aumento tão significativo".

O Terminal Rodoviário Geraldo Scavone está localizado na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1500.