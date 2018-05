Terminal rodoviário de Poá recebe serviços de revitalização

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá iniciou esta semana os serviços de revitalização no Terminal Rodoviário Ayrton Senna, localizado no centro da cidade. Entre os trabalhos executados está a pavimentação das vias que servem de baia para os ônibus, a nova pintura dos abrigos, a pintura das faixas de pedestres e a restauração dos bancos de espera.

De acordo com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá, Wilson Lopes, os serviços no local ainda terão a duração de mais 30 dias, prazo previsto para a conclusão de toda a revitalização. “A ação, além de melhorar a qualidade do transporte público na cidade, prioriza a segurança dos usuários que utilizam o local diariamente. Os trabalhos estão sendo realizados em parceria com a Radial Transportes”, declarou.

Ainda segundo Wilson Lopes, a exemplo do Terminal Ayrton Senna, os mesmos serviços de revitalização foram executados no terminal do bairro do Jardim São José, assim como a pintura de outros abrigos de ônibus espalhados pela cidade. “Agora é importante que a população nos ajude a manter estes espaços bem conservados e que denuncie ações de vandalismo. É preciso consciência e respeito ao patrimônio público, porque são espaços utilizados por todos os munícipes”, explicou.

A população pode denunciar qualquer tipo de vandalismo ou depredação dessas estruturas na Secretaria de Transportes por meio dos telefones: 4636-6912 e 4638-2185.