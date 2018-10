Terreno do CEP Santa Luíza começa a ganhar gradil; Gian Lopes anuncia retomada da obra

Ao lado de vereadores e secretários municipais, o prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), esteve na manhã desta quinta-feira (11) no Complexo Educacional Poaense (CEP), do bairro Santa Luíza, para acompanhar o início das obras para implantação de gradil em toda a área. Durante o evento o chefe do Executivo ainda anunciou a licitação para a readequação do projeto da unidade e muito em breve a construção da escola poderá ser retomada.



“Estamos aqui no CEP Santa Luíza para que possamos retomar os trabalhos aqui seguindo duas etapas: a primeira é a colocação do gradil em todo terreno, para melhorar a questão da segurança e a segunda é conclusão da construção da unidade, já que foi finalizada a licitação para readequação do projeto e em breve já serão retomadas as obras”, explicou o prefeito Gian Lopes. Também participaram da vistoria os secretários de Obras Públicas, de Planejamento, Orçamento, Gestão e de Habitação de Interesse Social, Augusto de Jesus; de Educação, Humberto Martins; de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes; de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta; e o vereadores Welson Lopes (presidente da Câmara), Azuir Marcolino Cavalcante, Deneval Dias, Lázaro Borges, Mário de Oliveira, Marinho do Jornal, Luiz Eduardo Oliveira Alves, o Edinho do Kemel e José Carlos Costa, o Zé Carlos da Maçã do Amor.



Melhorar a Educação em Poá é uma prioridade do governo Gian Lopes. Ele retomou as obras de duas escolas, uma na Vila Monteiro (em funcionamento) e outra na Vila Perracine (fase final de conclusão).



“Pegamos uma cidade com diversos desafios e demandas. Reiniciamos a obra de uma escola na Vila Monteiro e já entregamos este equipamento para população poaense. Também retomamos a obra da escola da Perracine, que era uma grande demanda da população. Estamos fazendo também o trabalho de zeladoria e planejando diversas outras melhorias necessárias nas escolas, para que os alunos tenham uma melhor estrutura”, reforçou Gian Lopes.