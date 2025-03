Theatro Vasques será reaberto no início de abril com novo sistema de refrigeração após furto

No próximo mês o Theatro Vasques será reaberto para toda a população, com a estrutura necessária para a realização dos eventos culturais. A unidade precisou suspender as atividades programadas desde o último mês após o furto em parte dos equipamentos de refrigeração do Theatro. O processo para a instalação de um novo sistema de ar-condicionado já está em andamento.

A secretária municipal de Cultura, Yara Almeida, ponderou que o Theatro Vasques é um patrimônio tombado pelo município, portanto qualquer reforma ou melhoria precisa ser acompanhada pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural, Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes (COMPHAP), tornando o processo mais moroso. "Como estamos lidando com dinheiro público, esse processo de compras e licitações também leva mais tempo. Existe todo um procedimento legal e obrigatório para a contratação da empresa que irá prestar esse serviço. Foram várias as etapas formais feitas com o máximo de urgência para garantirmos a reabertura do Vasques ainda no início de abril".

Desde o mês de fevereiro, o Teatro passa por reforma nos camarins. Além disso, uma plataforma elevatória está em fase de instalação, promovendo a acessibilidade necessária entre os camarins e o palco. A unidade também será revitalizada, recebendo pintura interna e externa.

"Nossa equipe segue comprometida para que o palco do teatro volte a sediar espetáculos, shows e eventos para toda a população. Todos os processos legais já foram feitos e até o início de abril a unidade terá um novo sistema de ar-condicionado com sua capacidade ampliada, promovendo mais conforto para toda a plateia", afirma a secretária.

A Secretaria Municipal de Cultura segue aberta ao diálogo e à disposição para atender os produtores prejudicados pelo crime ocorrido no final de fevereiro, resultando na suspensão temporária do funcionamento da unidade.

"A medida foi tomada em respeito a todos os espectadores, já que as altas temperaturas registradas neste período tornariam insalubre o ambiente interno do Theatro Vasques. O atendimento será retomado com comodida e estrutura necessária", reforçou a secretária.