Thiaguinho coloca multidão para dançar com mega show de pagode no Itaquá Rodeio Fest

A noite dessa 6ª feira (15/9) não poderia ser melhor, graças ao combo de apresentações musicais do Itaquá Rodeio Fest, realizado em Itaquaquecetuba-SP. O setlist foi do sertanejo ao pagode, passando por um tributo à Marília Mendonça. Neste sábado (16/9), último dia de evento, quem sobe no palco é a DJ Maju Santana e o baiano Leo Santana.

Uma multidão lotou a arena montada no Jardim Adriane para prestigiar Thiaguinho. O cantor levou o público ao delírio com grandes sucessos que marcaram sua carreira - de pouco mais de 20 anos. Quem garantiu seu lugar na festa pôde cantar e dançar junto a um dos principais nomes do pagode nacional faixas da época em que o artista fazia parte do grupo Exaltasamba, além de hits do mais recente projeto do pagodeiro, “Tardezinha”, como “Falta Você”, “Felicidade” e “Desencana”.

Momentos antes de se apresentar, Thiaguinho elogiou a organização do rodeio e lembrou que é a segunda vez que se apresenta no evento:

“Tenho um carinho muito grande por Itaquá. É uma honra ser convidado novamente para esta festa e saber que estamos ajudando quem mais precisa, por meio de uma ação social tão nobre, com a troca de ingressos por alimentos. Fico feliz por fazer mais um show na cidade e por saber que famílias carentes estão sendo beneficiadas com esse evento grandioso”, destacou o artista.

Com a troca solidária de mantimentos por ingressos para o Itaquá Rodeio Fest, já foram arrecadadas mais de 410 toneladas de alimentos, que estão sendo organizados em cestas-básicas para a destinação a entidades que acolhem famílias em situação de vulnerabilidade social:

“O sucesso do rodeio de Itaquá tem ligação direta com o trabalho de resgate do orgulho de se viver aqui. Esses alimentos angariados estão fazendo a diferença na mesa de milhares de famílias. Idealizamos este evento para proporcionar alegria e entretenimento para o nosso povo, sem um real de dinheiro público. A festa está sendo custeada 100% pela inciativa privada”, comemorou o prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PP).

O público dessa 6ª feira também acompanhou duas apresentações sertanejas especiais. A primeira, antecedendo Thiaguinho, foi a dupla Lucylla e Lucyana. Fechando a noite, a cantora Lorena Alexandre, cover oficial de Marília Mendonça, que morreu num acidente de avião em 2021, proporcionou momentos marcantes com a gravação de seu primeiro DVD.

Último dia

O Itaquá Rodeio Fest, que teve início em 6/9 (4ª feira) e é organizado pela MP Produções, chega ao fim neste sábado. A partir das 20h30, acontecem as provas de montaria. Já a DJ Maju Santana sobe ao palco às 23h. O cantor Léo Santana entra em cena à 01h com o melhor do axé, encerrando, oficialmente, o evento, que, em sete dias, deve receber pouco mais de 400 mil pessoas.

Cavalgada

No domingo (17/9), às 9h, acontece a Cavalgada do Itaquá Rodeio Fest. A expectativa é que a inciativa reúna de 200 a 300 cavaleiros e resgate uma das tradições da cidade. O evento terá concentração no Parque Ecológico (rua Cabrália Paulista, 100 - Estação). De lá, os participantes seguem em direção ao Jardim Adriane, encerrando o desfile no local da festa.