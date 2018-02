Time do Emprego abre inscrições em Ferraz

Os moradores do Alto Tietê e é paciente ou familiar de alguém atendido pelos equipamentos de saúde mental, pode participar da nova turma do Time do Emprego. O grupo será formado por 30 participantes, maiores de 16 anos de idade.

As inscrições podem ser realizadas até 1º de março no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps- AD), que fica na Rua Lutécia, 80. Os interessados devem levar Carteira de Trabalho, RG, CPF e, caso possua, número do Programa de Integração Social (PIS). Os encontros têm início previsto para 8 de março e serão realizados no mesmo local de inscrição.

Durante 12 encontros, os facilitadores (profissionais responsáveis pela abordagem dos conteúdos) apresentam técnicas de direcionamento ao mercado de trabalho, aperfeiçoamento de habilidades, produção de currículos, dicas de comportamento em entrevistas, entre outros assuntos.