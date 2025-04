Tiradentes e Paixão de Cristo: SPMAR espera 847 Mil Veículos no Rodoanel

O primeiro feriado prolongado do ano promete levar muitos paulistanos para a estrada entre os dias 17 e 21 de abril, período em que se celebram Tiradentes e a Paixão de Cristo. Para garantir total segurança a quem pretende viajar pelo Rodoanel Mário Covas, a concessionária SPMAR prepara uma operação especial nos trechos Sul e Leste, onde são aguardados mais de 847 mil veículos, sendo 564 mil no trecho Sul e 283 mil no Leste.

Melhores Horários para Viajar:

Quinta-feira: Antes das 8h e depois das 14h.

Sexta-feira: Antes das 8h e depois das 19h.

Sábado: Antes das 10h e depois das 13h.

Domingo: Antes das 10h e depois das 20h.

Segunda-feira: Antes das 8h e depois das 14h.

Com a previsão de ocorrência de garoas esporádicas, típicas desse período de outono, a concessionária SPMAR reforçará mensagens de alerta sobre a importância de dirigir com segurança e atenção redobrada, além de avisar da incidência de chuvas em pontos isolados da rodovia nos 20 Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) espalhados ao longo da via.

“Nosso intuito é relembrar ao motorista que mantenha sua atenção na via e evite distrações, como o uso do celular. E para uma viagem sem contratempos, o ideal é que, antes de sair de casa, todo motorista verifique a previsão do tempo na estrada e cheque os itens básicos de segurança, como o funcionamento dos freios, das luzes do farol, as condições dos pneus e dos limpadores de para-brisa, todos itens essenciais em uma situação de chuva na estrada”, reforça Andrew Aquino, gerente de operações da SPMAR.

Ao longo da rodovia, o usuário ainda conta com telefones de emergência colocados a cada um quilômetro. Caso o usuário tenha uma eventualidade, dispõe ainda de uma equipe completa de socorro com 21 viaturas de apoio à disposição 24 horas, entre elas: 5 ambulâncias, 7 guinchos (5 leves e 2 pesados), 5 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate a incêndio, 1 carro de resgate de animais e 1 munck.