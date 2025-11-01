Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 01 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 01/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

TJ-SP emite efeito suspensivo e retoma cobrança de pedágio em Arujá

Decisão emitada em plantão do Tribunal neste sábado tornou suspenso a decisão da Justiça de Arujá emitida nesta sexta-feira

01 novembro 2025 - 15h14Por Fernando Barreto - da Região
TJ-SP emite efeito suspensivo e retoma cobrança de pedágio em ArujáTJ-SP emite efeito suspensivo e retoma cobrança de pedágio em Arujá - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo)

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) emitiu neste sábado um efeito suspensivo contra decisão da Justiça de Arujá e retomou a cobrança de pedágio na cidade.

Nesta sexta-feira a Prefeitura de Arujá entrou com ação e conseguiu suspender a cobrança de pedágio para motoristas da cidade. O pedágio, no sistema free flow fica na Rodovia Pedro Eroles, que liga as rodovias Ayrton Senna e Dutra.

Decisão do desembargador Carlos Eduardo Pachi, o efeito suspensivo que retoma a cobrança do pedágio em Arujá tem como base a recente decisão do mesmo tribunal que suspendeu duas ação civil pública e uma ação popular que suspendia os pedágio na cidade de Mogi.

"No caso dos autos, os requisitos estão evidenciados, já que é possível verificar, de pronto, a plausibilidade do direito reclamado, o fumus boni iuris, especialmente diante do recentemente decidido na Suspensão de Liminar nº 2344328-34.2025.8.26.0000, pelo I. Des. Presidente do Tribunal de Justiça, por se tratar de idênticos trechos rodoviários. Na ocasião se entendeu que a manutenção da decisão de outro Juízo, mas de igual alcance, impediria a agravante de exercer suas atividades, com graves prejuízos ao cumprimento do contrato de  oncessão", diz trecho da decisão.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poá volta ao circuito dos grandes eventos com modelo de parceria público-privada
Região

Poá volta ao circuito dos grandes eventos com modelo de parceria público-privada

Alto Tietê recebe R$ 14,7 milhões em recursos extras para a saúde
Região

Alto Tietê recebe R$ 14,7 milhões em recursos extras para a saúde

Caminhada do Outubro Rosa supera público e leva mensagem da prevenção para as ruas de Ferraz
Região

Caminhada do Outubro Rosa supera público e leva mensagem da prevenção para as ruas de Ferraz

Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM têm alteração na circulação neste fim de semana
Região

Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM têm alteração na circulação neste fim de semana

Liminar proíbe manifestação prevista na Mogi-Dutra neste sábado
Região

Liminar proíbe manifestação prevista na Mogi-Dutra neste sábado

Justiça suspende cobrança de pedágio na Rodovia Pedro Eroles para motoristas de Arujá
Região

Justiça suspende cobrança de pedágio na Rodovia Pedro Eroles para motoristas de Arujá