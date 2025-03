Tooro Nagashi acontecerá em dois finais de semana no Akimatsuri

Um dos momentos mais especiais do Festival de Outono Akimatsuri é a cerimônia do Tooro Nagashi, ritual em que lanternas flutuantes em formato de barquinhos são soltos no lago do centro esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes, local onde é realizado o festival.

Para facilitar o acesso de quem já participa e ampliar as oportunidades para mais pessoas vivenciarem essa experiência, a comissão organizadora da 38º edição do festival decidiu realizar a cerimônia nos dois sábados do festival, dias 5 e 12 de abril (sábado), com início a partir das 17h45.

Não há custo para participar e nem obrigatoriedade de adquirir a lanterna no Akimatsuri. O visitante pode trazer a sua, mas se caso desejar comprar no evento, a unidade será vendida a R$ 20,00 até acabar o estoque.

Cerimônia que presta homenagem aos antepassados

No Japão, há o costume de soltar as lanternas, como são popularmente conhecidos os barquinhos do cerimônia Tooro Nagashi, no Dia de Finados, em homenagem aos antepassados, como forma de gratidão. Já no Akimatsuri, a tradição é praticada para fortalecer os laços familiares e, para alguns, pode ser o momento de fazer pedidos para serem realizados nos próximos meses.

Além do simbolismo da cerimônia, seu nome também carrega um significado especial. “Tooro” significa “lanterna de papel”, e “Nagashi” pode ser traduzido como “flutuar” ou “ser levado pela correnteza”, o que já explica as atividades centrais presentes no evento.

Os barquinhos são confeccionados sobre uma base de isopor, com estrutura de palitos de bambu e revestidos com papel de seda. No interior, carregam uma vela e podem ser decorados com desenhos e mensagens que tenham um significado especial para quem os produz.

Sobre o evento

O 38º Festival de Outono Akimatsuri acontecerá nos dias 5, 6, 12 e 13 de abril, no Centro Esportivo do Bunkyo, localizado na Avenida Japão, número 5.919, no bairro Porteira Preta, em Mogi das Cruzes. Funcionamento das 10 às 22 horas aos sábados, e aos domingos das 10 às 21 horas.

Os ingressos estão disponível online no site www.akimatsuri.com.br ou diretamente na bilheteria da festa por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), neste caso para estudantes com carteirinha, professores, pessoas a partir de 60 anos, portadores de deficiência e inscritos no CAD único de assistência social.

Crianças até 7 anos não pagam a entrada. Estacionamento R$ 45.

O 38° Festival de Outono Akimatsuri recebe financiamento da LIC - Lei de Incentivo a Cultura da Prefeitura de Mogi das Cruzes.