Tooro Nagashi transforma o Akimatsuri em um espetáculo de luz e emoção neste sábado (11)

O Festival de Outono Akimatsuri começa neste sábado, 11 de abril, e traz como um de seus momentos mais marcantes a tradicional cerimônia do Tooro Nagashi, que será realizada a partir das 17h45. O ritual japonês homenageia os antepassados por meio de lanternas iluminadas colocadas na água, criando um cenário de grande beleza e simbolismo. O festival continuará nos dias 12, 18 e 19 de abril, no Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes (Avenida Japão, nº 5919, bairro Porteira Preta), aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 21h, com uma programação pensada para toda a família.

Durante a cerimônia, a lagoa do local se transforma em um espaço de silêncio, contemplação e respeito, reunindo centenas de famílias em um dos momentos mais emocionantes do festival. A tradição reforça o caráter cultural e espiritual do evento, proporcionando ao público uma experiência que vai além do entretenimento.

Em sua 39ª edição, o Akimatsuri será realizado com área ampliada em 25%, oferecendo mais conforto e melhor circulação aos visitantes. O festival reúne uma programação diversificada, com atrações culturais, apresentações artísticas e uma ampla área gastronômica, somando 77 expositores.

Para ampliar a participação do público, a cerimônia do Tooro Nagashi será realizada nos dois sábados do evento (11 e 18), sempre às 17h45. As famílias podem levar suas lanternas de casa ou adquirir no local. A venda é limitada, até o fim do estoque.

O Akimatsuri conta com incentivo da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes e também com o apoio de emendas parlamentares. O Akimatsuri tem recebido, ao longo dos anos, o importante apoio do deputado estadual Marcos Damásio, que tem destinado recursos de forma contínua para fortalecer a realização do festival.

Nesta edição, o evento também contou com o apoio dos deputados estaduais Márcio Nakashima e Eduardo Nóbrega, além do deputado federal Rodrigo Gambale, que contribuíram para a valorização e continuidade deste importante evento cultural de Mogi das Cruzes.

Os ingressos e a programação completa podem ser conferidos no site oficial do evento: www.akimatsuri.com.br