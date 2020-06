Torcidas organizadas do Corinthians arrecadam e doam mais de 200 cestas básicas a famílias carentes de Itaquá

Casos de generosidade, compaixão e empatia ao próximo se multiplicaram ao longo desses três meses de quarentena. Em Itaquaquecetuba, as torcidas organizadas Gaviões da Fiel e Camisa 12 arrecadaram e doaram, no último fim de semana, 126 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social da Vila Celeste, bairro localizado numa região periférica da cidade. Até o momento, desde o início da pandemia, a organizada já entregou mais de 250 cestas com mantimentos, totalizando mais de 2 toneladas de alimentos doados. Além disso, as organizadas promovem a entrega de marmitex para pessoas em situação de rua.

Segundo Cleverton Garcia, um dos organizadores da ação, a população mais carente do município sentiu, e muito, os efeitos causados pela pandemia. Foi justamente pensando nisto que a organizada corintiana decidiu agir e erguer as mangas, para ajudar os mais necessitados. "A arrecadação ocorre entre os integrantes da organizada, amigos e familiares. Fazemos a entrega sempre no último domingo do mês. Foi assim em abril, maio e, agora, em junho", disse.

Garcia pontuou a evolução das arrecadações e doações. Em abril, foram 42 cestas entregues. Depois subiu para 85 e, agora, em junho, foram 126. "Decidimos agir para, sem cunho político, ajudar àqueles que mais precisam: os mais necessitados, famílias carentes da nossa cidade". Só para se ter uma ideia, em cada ação, um bairro diferente foi contemplado, especialmente em uma região periférica ou comunidade.

Arrecadação

Torcedores ou não do Corinthians podem ajudar no trabalho social. A organizada de Itaquá tem pontos de arrecadação de alimentos. Dois são nas unidades do Supermercado Vila Real, no Jardim Caiuby e Jardim Maragojipe. Além desse há outros sete: são eles, Rua Nazaré do Piauí, 178, São Miguel Paulista; Rua Ernesto Manograsso, 572, São Matheus; Rua Puraquê, 239, Itaquera; Rua Padre Nelson Antonino, 73, Jardim Fujihara; Rua Pimenda D'água, 156, Jardim Miragaia; Rua Rui Barbosa, 313, Bela Vista; e Rua Capitão Antônio de Pietro, 243, Jardim Virgínia.

"Dia 11, será o Dia do Corintiano, então, o pessoal da Gaviões de Itaquá irá estar reunido para fazer a arrecadação. Seria muito importante para nossa campanha o engajamento da população, principalmente porque o que foi angariado será doado às pessoas mais carentes", frisou.

Além de Garcia, o integrante da organizada itaquaquecetubense, Marcos Antônio Rodrigues, participa da organização das campanhas de arrecadação e doação.

Marmitex

O trabalho social desenvolvido pela organizada não só limita à arrecadação e distribuição das cestas básicas. Membros da torcida local produzem e entregam semanalmente 200 marmitex a pessoas em situação de rua. Semelhante ao das cestas básicas, as ações desenvolvidas buscam contemplar pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social, principalmente em áreas mais distantes.