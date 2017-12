Trabalhadores do Alto Tietê têm até está quinta para sacar abono salarial 2015

Os trabalhadores do Alto Tietê com direito ao abono salarial ano-base 2015 têm até esta quinta-feira (28) para sacar o benefício. O prazo não será prorrogado, informou o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Ainda de acordo com o MTE, até o fim de novembro, 1,4 milhão de brasileiros com direito ao benefício ainda não tinham sacado o dinheiro. Os pagamentos variam de R$ 79 a R$ 937.

Quem trabalhou na iniciativa privada em 2015 pode retirar o dinheiro em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou em uma casa lotérica. Cada trabalhador recebe valor proporcional à quantidade de meses trabalhados formalmente naquele ano. Os servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil.

Quem tem direito

Para ter direito ao abono salarial ano-base 2015 é preciso ter trabalhado formalmente em 2015 e atender a requisitos, como estar vinculado formalmente a uma empresa ou a um órgão público por pelo menos 30 dias naquele ano.

É possível fazer uma consulta ao site do Ministério do Trabalho com o número do PIS ou do CPF e a data de nascimento para saber se há direito ao benefício. A Caixa Econômica Federal fornece a informação aos beneficiários do PIS também pelo telefone 0800-726 02 07. O Banco do Brasil atende os beneficiários do Pasep no número 0800-729 00 01.