Trabalhos de zeladoria seguem em ritmo acelerado em Poá

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) segue com ações contínuas de limpeza e zeladoria por toda a cidade. Diariamente os agentes da SSU estão em diferentes pontos do município e, ao longo desta semana, diversas ruas e praças receberam os serviços, que incluem varrição, roçagem, capinação, entre outros.

No Jardim São José, a avenida Águas da Prata e mais uma importante viela do bairro foram contempladas com a ação, assim como as ruas Torres e José de Oliveira Gomes, em Calmon Viana; Monteiro Lobato, na Vila Júlia; Alto Brilhante, no Jardim Santa Luiza; e as avenidas João Pekny e Deputado Castro de Carvalho, vias que dão acesso a diversos bairros.

Praças também foram limpas, sendo elas a da rua Itaboraí no Jardim Pinheiro, outra na rua Presidente Rodrigues Alves, no Jardim Santa Helena, e a praça do Jardim Débora.

A Secretaria de Serviços Urbanos também ressalta que o caminhão Cata Treco continua circulando por todo o município recolhendo materiais volumosos, como madeiras e móveis.

“Seguimos cumprindo um cronograma de trabalhos para limpeza e conservação de toda a cidade. Além disso, sempre atendemos as solicitações feitas pelos munícipes. Nossos agentes estão todos os dias pelas ruas do município”, afirmou o secretário de Serviços Urbanos, Marcio Borzani.

A prefeita Marcia Bin também tem acompanhado os serviços. A chefe do Executivo poaense reforça que implantar um programa de zeladoria urbana foi importante para a manutenção dos espaços públicos. “O objetivo é deixar nossa cidade cada vez mais limpa e agradável”, finalizou.