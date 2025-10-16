Tradição é retomada com o retorno do concurso Miss Orquídea nesta sexta-feira

A cidade de Poá volta a celebrar nesta sexta-feira (17) uma de suas tradições mais marcantes: o concurso Miss Orquídea. O evento, que marcou gerações e está na memória afetiva dos poaenses, será realizado na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, localizada na avenida Antônio Massa, 150, no centro, com início às 14h30. O concurso faz parte da programação oficial da Orquídea Fest Poá 2025 e promete reunir familiares e admiradores da cultura poaense em uma tarde de celebração.

Dez candidatas disputarão o título de Miss Orquídea 2025: Adriyelle Rocha, Barbara Aparecida, Beatriz Suyama, Gabriela Moreau, Gabrielly Lins, Joyce Silva, Kathellen Aquimoto, Lyvia Victoria, Tabata Freitas e Thaissa Mel. As vencedoras serão coroadas como Miss Orquídea, primeira, segunda e terceira princesas, recebendo prêmios de R$ 5 mil, R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

A organização do evento é assinada pela produtora Página VIP, em parceria com a Secretaria de Cultura de Poá, que reforça o compromisso com o resgate das tradições locais e a valorização da cultura popular. As concorrentes desfilarão com dois trajes, sendo de um gala, e também serão sabatinadas pelos jurados.

O prefeito Saulo Souza ressaltou a relevância da retomada do concurso no contexto da festa. “A Orquídea Fest Poá 2025 marca o retorno do concurso Miss Orquídea, uma iniciativa criada nas primeiras edições da festa para valorizar a beleza e participação feminina e ampliar a divulgação do evento. O concurso, que encantou gerações e fez parte da memória afetiva dos poaenses, volta agora para coroar novas histórias e trazer essa alegria de volta para a nossa população”, afirmou.

O secretário de Cultura, Paulo Barbosa, reforçou o papel histórico e simbólico da celebração. “A Festa das Orquídeas nasceu em 1970 e desde 1972 foi incrementada com as representantes femininas. Neste ano vamos resgatar essa histórica tradição com um belíssimo evento. A coroação da nova Miss Orquídea simboliza não apenas o reconhecimento da beleza, mas também o fortalecimento de valores históricos da cidade”, ressaltou.

Júri especial

O júri do concurso será composto por profissionais e personalidades de destaque do Alto Tietê, que avaliarão as candidatas em critérios como carisma, segurança e desempenho nas entrevistas.

Entre os jurados confirmados estão:

- Bruna Ayra (influenciadora e maquiadora com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, onde compartilha conteúdos sobre beleza real, humor e lifestyle)

- Luciane Batista Ruiz (empresária e integrante da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Poá);

- Débora de Lucrezio (secretária de Turismo e empresária);

- Edineia Maciel do Nascimento (princesa do concurso em Poá, bacharel em Direito e servidora pública);

- Paulo Barbosa (secretário de Cultura de Poá e professor universitário);

- Thaty Tramontini (coreógrafa, empresária e psicopedagoga);

- Laudy Santos (empresária, Miss e proprietária de escola de dança);

- Kelly Maria da Penha (GCM, coordenadora da Patrulha Maria da Penha e presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres);

- João Paulo Souarthes (supervisor na escola Livres para Dançar, Mister Itatiba, Mister São Paulo e Mister Brasil);

- César Albuquerque (cabeleireiro e empresário da área de beleza);

- Roberta Rodrigues de Oliveira (professora, ativista e Miss Afro Alto Tietê);

- Tatiane Sequeira Couto (advogada e coordenadora de ações sociais voltadas a mulheres e idosos).

