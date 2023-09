Tradicional Festa do Seminário da Diocese de Mogi Das Cruzes acontece neste domingo (17)

Neste domingo, 17 de setembro, acontece a tradicional Festa do Seminário Diocesano Sagrado Coração de Jesus, no Sítio Tabor, sempre com o tema “Diocese Unida trabalhando pelas vocações”. Neste ano, o evento chega à 24ª edição e a abertura é com missa, às 8h, presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, no palco principal, e concelebrada pelos sacerdotes reitores e formadores do seminário

O evento é sempre muito aguardado, pois reúne as famílias dos seminaristas, paroquianos e atrai centenas de pessoas do Alto Tietê e região e tem como objetivo unir toda a Diocese em oração, no trabalho e na ajuda às vocações e no processo formativo dos seminaristas, e a renda arrecadada é para auxiliar na manutenção e na formação dos futuros sacerdotes. O Seminário Diocesano está dividido em três casas: Seminário Propedêutico Nossa Senhora do Socorro, Seminário de Filosofia São José e o Seminário de Teologia Sagrado Coração de Jesus, situados no Sítio Tabor, mesmo local da festa.

A programação é extensa e ao longo do dia, diversas atividades acontecem no local até às 16h30, com barracas com variadas opções de alimentos e bebidas. Entre elas, no palco principal, às 12h, a oração do Ângelus conduzida pelo Pe. Robson de Oliveira Pereira e apresentações de músicos e bandas católicas. Já na Tenda Vocacional, que é um espaço muito visitado, reúne as congregações religiosas e comunidades presentes na Diocese. E como Festa acontece em uma área localizada na Serra do Itapeti, os participantes ainda podem fazer uma pequena trilha e picnic.

E para quem não puder participar da missa de abertura, na Capela do Seminário terá celebração às 11h e 15h.

A entrada e o estacionamento são gratuitos.