Trânsito do Shangai tem mudanças no acesso à passagem subterrânea e ao Centro

A Secretaria Municipal de Transportes alterou na tarde desta terça-feira (5) o trânsito de veículos na região do Shangai. Com a mudança, a rua Navajas teve a mão de direção invertida e agora dá acesso direto aos motoristas que deixam o Centro em direção ao Mogilar e ao Centro Cívico, com a abertura do canteiro central da rua Olegário Paiva e a implantação de um semáforo no local. Os pedestres também passam a ter mais segurança para circular pela região.

A alteração estava prevista para acontecer durante o período da manhã, mas os serviços de preparação foram prejudicados pelas fortes chuvas que atingiram Mogi das Cruzes neste início de semana. Com isso, a intervenção foi adiada para o período da tarde.

Com a abertura do canteiro central da rua Olegário Paiva, os motoristas que estiverem no Centro poderão fazer a conversão à esquerda para acessar a passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu ou o acesso para a rua Professor Álvaro Pavan. O trânsito na rua Major Pinheiro Franco também foi alterado e a via passa a dar acesso à região central da cidade.

“Esta é uma região com uma circulação bastante intensa de veículos e pedestres. Para definir esta mudança, foram feitos estudos e simulações que levaram em conta a movimentação dos motoristas e os pontos de conflitos existentes. A expectativa é que haja uma melhoria no fluxo do trânsito e na segurança dos pedestres, que buscam serviços como a Prefeitura, o INSS e o cartório”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

Além disso, o retorno existente em frente ao prédio do INSS foi fechado, eliminando um ponto de conflito que trazia complicações para o trânsito. “Muitas vezes, o acúmulo de veículos, além do risco de causar um acidente, interrompia faixas de rolamento, causando lentidão. Com a alteração, o acesso do motorista que deseja ir para a região das universidades, do shopping ou para a passagem subterrânea fica mais fácil e seguro, podendo ser feito pela rua Navajas”, explicou José Luiz.

O secretário lembrou ainda que os pedestres devem ter mais segurança para circular pela região, uma vez que as travessias passam as ser protegidas por semáforos. No caso o cruzamento das ruas Olegário Paiva e Major Pinheiro Franco, o equipamento foi mantido para atender a travessia de pedestres e está sincronizado com o novo equipamento que foi instalado no cruzamento da rua Olegário Paiva com a rua Navajas.

De acordo com os estudos realizados pela Secretaria Municipal de Transportes, 54,9 mil veículos passam pela região diariamente. Para orientação dos motoristas e pedestres, oito agentes municipais de trânsito foram deslocados para o Shangai. Este trabalho será mantido até o final desta semana. As sinalizações horizontal e vertical também receberam um trabalho específico de revitalização.