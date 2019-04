Trânsito e ônibus na região da Apae terão mudanças a partir desta sexta-feira

O trânsito no quarteirão da rua Joaquim Fabiano de Melo entre as ruas Ipiranga e Nilo Peçanha será interditado nesta sexta-feira (26), a partir das 6 horas, para a realização das obras de acessibilidade e ampliação das calçadas da região da Apae. A previsão é que o trecho permaneça em obras por cerca de 15 dias.

Com a medida, 11 linhas do sistema de transporte coletivo terão o itinerário alterado e, durante o período, circularão pela rua Lara. As Secretarias Municipais de Transportes e de Obras vão implantar faixas para orientar os motoristas e sinalização indicando as rotas alternativas.

Além das intervenções de alargamento das calçadas, o Semae também aproveitará a interdição no trecho para realizar intervenções de substituição de ligações de água e esgoto, que são antigas.

Com a interdição do primeiro quarteirão da rua Joaquim Fabiano de Melo, as linhas que passam pela via terão, durante o período de obras, o itinerário alterado e também não passarão pela ruas ruas Princesa Isabel de Bragança e Tenente Manoel Alves e pela praça da Bandeira. O novo caminho seguirá pela avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, rua Santana, rua Ipiranga, rua Lara e rua Vicente Manna Júnior, onde acessarão a rua Doutor Deodato Wertheimer e seguirão seu itinerário normal. Para orientar os passageiros, serão colocados cartazes nos ônibus e distribuídos panfletos informativos.

Já para os motoristas, existem dois caminhos alternativos. Para os que desejam seguir em direção ao Mogi Moderno e a rodovia Mogi-Bertioga, a opção é utilizar as ruas Lara e Vicente Manna Júnior para chegar à rua Doutor Deodato Wertheimer. Já quem tem como destino a região próxima à Apae deverá seguir pela rua Ipiranga e utilizar as ruas Aleixo Costa, Anselmo Lazzuri, Doutor Bezerra de Menezes e São Sebastião.

Acessibilidade

Esta será a segunda etapa das obras de acessibilidade na região. A primeira teve intervenções na rua Joaquim Fabiano de Melo entre as ruas Carmem de Moura Santos e Nilo Peçanha. Os trabalhos compreendem a ampliação de calçadas nas ruas Joaquim Fabiano de Melo e Carmem de Moura Santos e atendem a uma reivindicação antiga dos pais de alunos e da direção da entidade.

Ao todo, 260 metros lineares de calçadas serão alargados e passarão a ter até 2,3 metros de largura. O trabalho beneficiará a calçada do lado direito da rua Joaquim Fabiano de Melo, entre a rua Ipiranga e a rua Carmem de Moura Santos, e o lado esquerdo da rua Carmem de Moura Santos, entre a rua Joaquim Fabiano de Melo e a rua Doutor Deodato Wertheimer. Também serão implantadas lombofaixas para facilitar a travessia dos pedestres, rampas e será construída uma baia no local do ponto de ônibus para facilitar o embarque e desembarque.

O investimento é de R$ 323.004,25, fruto de uma emenda parlamentar e investimento municipal. A empresa CG Engenharia foi a vencedora do processo de licitação e é a responsável pelas obras. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o final de julho.