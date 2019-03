Trânsito em quarteirão da rua Presidente Rodrigues Alves é alterado

O trânsito de veículos no quarteirão da rua Presidente Rodrigues Alves, entre as ruas Major Pinheiro Franco e Navajas, foi alterado na manhã desta quarta-feira (27). A medida adotada pela Secretaria Municipal de Transportes busca melhorar a mobilidade urbana na região e faz parte do projeto desenvolvido para a região do Shangai, colocado em prática durante o mês de janeiro.

Com a inversão da mão de direção neste trecho, os motoristas que seguem pela rua Major Pinheiro Franco em direção ao Centro, passam a ter a opção de virar à direita em direção à rua Navajas. A medida facilita a circulação de quem busca retornar em direção ao Shangai, uma vez que, até então, o fluxo de veículos obrigatoriamente precisava virar à esquerda, em direção à rua Doutor Ricardo Vilela.

“O trânsito na região vem sendo monitorado e estamos ouvindo as pessoas que utilizam a região, moradores e comerciantes. A inversão de mão neste quarteirão da rua Presidente Rodrigues Alves facilitará a circulação de veículos nesta região, uma vez que oferece uma nova opção para os motoristas que buscam deixar a região central”, destacou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

Agentes municipais de trânsito foram deslocados para o local para orientar os motoristas. Além disso, a Secretaria Municipal de Transportes realizou a sinalização de toda a área. Durante a semana, uma faixa também foi colocada informando sobre a alteração.

As alterações no Shangai foram iniciadas em fevereiro, com as alterações nas mãos de direção das ruas Navajas e Major Pinheiro Franco. Além disso, o canteiro central da rua Olegário Paiva foi aberto na altura do encontro com a rua Navajas, oferecendo uma nova opção de acesso para a passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu e ao Centro Cívico.