Trânsito não terá alterações na região da avenida Capitão Manoel Rudge

O trânsito de veículos não terá mudanças nas avenidas Capitão Manoel Rudge e Laurinda Cardoso de Mello Freire. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (20) pelo secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida, que também divulgou o resultado de levantamentos realizados com moradores e comerciantes da região sobre o tema.

No total, cerca de 60% das pessoas que deram opiniões pelo site da Prefeitura de Mogi das Cruzes e das que foram ouvidas por uma pesquisa realizada na região se mostraram contrárias à mudança. O projeto previa, como principais alterações, a transformação da avenida Capitão Manoel Rudge em mão única de direção no sentido Centro – Bairro e da avenida Laurinda Cardoso de Mello Freire em circulação no sentido oposto.

“O comércio está se expandindo muito naquela região e a ideia básica era fazer uma melhoria para a mobilidade urbana. Mas, o interesse da Prefeitura é o de fazer uma intervenção que agradasse a maioria. Como a maioria optou pela não alteração, a decisão é que não vamos mexer no trânsito desta região”, afirmou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida, lembrando que, no futuro, a região deverá ser novamente analisada.

O assunto também foi tema de uma reunião em que o prefeito Marcus Melo e o secretário José Luiz Freire de Almeida participaram na noite desta terça-feira (19/06), na sede da Associação Comercial. Durante o encontro, que contou com a presença da diretoria executiva da entidade, foram explicados aos comerciantes os critérios para a definição sobre a não alteração do fluxo de veículos.

“Nós trabalhamos para que tenhamos uma cidade melhor. Achamos justo ouvir as pessoas, fizemos reuniões com os comerciantes aqui na associação e lá na região, deixamos no site, fizemos a pesquisa e 60% das pessoas não querem, entendem que não é o momento. Em respeito a esta casa, viemos apresentar esta devolutiva”, disse o prefeito.

Resultados

O projeto de alteração no trânsito da região da avenida Capitão Manoel Rudge foi inicialmente apresentado no dia 16 de abril a um grupo de 22 pessoas, entre moradores e comerciantes. Na sequência, durante 45 dias, um espaço ficou disponível na página da Prefeitura na internet para que os mogianos pudessem conhecer as propostas, se posicionar e encaminhar sugestões. Por fim, uma pesquisa entre moradores, comerciantes e pessoas que circulam pela região foi feita nos dias 7 e 8 de junho para verificar a aceitação. O secretário também participou de uma reunião com comerciantes na sede da Associação Comercial de Mogi das Cruzes para apresentar o projeto e ouvir sugestões.

Durante o trabalho, foram ouvidas 363 pessoas, sendo 142 participações pela internet e 221 entrevistados na pesquisa. Deste total, 214 pessoas foram contrários às mudanças e 149 pessoas foram favoráveis.

“O processo foi muito positivo porque, além da participação a respeito do projeto da Vila Oliveira, muitas outras sugestões vieram para outros pontos da cidade. E algumas delas poderão ser adotadas”, disse José Luiz.