Trânsito nas ruas Borges Vieira e Abílio de Mello Pinto, em Mogi, terá alterações nesta quinta-feira

O trânsito nas ruas Borges Vieira e Vereador Doutor Abílio de Mello Pinto, na Vila Industrial, terá alterações a partir desta quinta-feira (4). O objetivo da Secretaria Municipal de Transportes é melhorar a mobilidade urbana na região e oferecer uma nova opção para os motoristas que desejam acessar o Centro, sem a necessidade de utilização da passagem de nível da avenida Cavalheiro Nami Jafet.

As mudanças foram detalhadas nesta segunda-feira (1º), durante entrevista dos secretários municipais de Transportes, José Luiz Freire de Almeida, e de Obras, Walter Zago. Recentemente, foram finalizadas intervenções nas proximidades do cruzamento das avenidas Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar e Cavalheiro Nami Jafet, que fazem parte das obras do Corredor Leste-Oeste.

Com as alterações, a rua Borges Vieira terá sua mão de direção invertida, passando a circulação a ser feita em direção ao Mogilar. Com isso, a via passará a ser uma opção para os motoristas de veículos leves que estão na avenida Cavalheiro Nami Jafet ou na avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar e desejam chegar ao Centro. Veículos pesados, como caminhões e ônibus, não terão a circulação permitida.

“Atualmente, as pessoas que estão na região da avenida Tenente Onofre e desejam acessar o Centro precisam passar pela passagem em nível e fazer uma volta. Com a alteração, os motoristas poderão seguir em frente até a região do Mogilar. Com isso, vamos desafogar significativamente a passagem em nível e as avenidas Governador Adhemar de Barros e Voluntário Fernando Pinheiro Franco”, explicou o secretário.

“A rua Borges Vieira é uma continuação natural da avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar e forma um corredor com a rua Casarejos por onde os motoristas podem ter acesso às passagens subterrâneas do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio, no Centro, e Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu, já na região do Centro Cívico. Com este novo corredor, a Prefeitura pretende oferecer uma melhor mobilidade urbana e, para evitar transtornos para os moradores, a passagem de veículos grandes pela rua Borges Vieira não será permitido”, completou.

O secretário lembrou ainda que administração municipal planeja melhorias para a via, que deverão ocorrer em 2019. Entre as ações previstas estão a melhoria do pavimento da rua Borges Vieira.

Já a rua Vereador Doutor Abílio de Mello Pinto passará a ter sentido em direção à avenida Cavalheiro Nami Jafet, formando um sistema binário com a rua Borges Vieira. Nos dois casos, a Secretaria Municipal de Transportes implantou faixas alertando os motoristas para as alterações e também entregou informativos aos moradores explicando as alterações.

Transporte coletivo

Com a alteração no trânsito, o transporte coletivo também terá mudança, com ampliação no atendimento da linha E802 (Terminal Estudantes – Vila São Francisco) à Vila Industrial. Os ônibus passarão a cumprir trajeto pelas ruas Presidente Campos Salles, Capitão Alexandre Grecco, Antonio Ferreira de Souza, Professora Ana Maria Bernardes, Jurandir Bino Ferreira e avenida Cavalheiro Nami Jafet, seguindo trajeto normal pela avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar.

A Secretaria de Transportes também está implantando novos pontos de parada na rua Professora Ana Maria Bernardes e Jurandir Bino Ferreira, que substituirão os pontos que funcionavam na rua Borges Vieira. Outra opção para os passageiros é a utilização do ponto existente na rua Antonio Ferreira de Souza.