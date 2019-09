Trânsito terá alterações devido obras no Centro de Poá

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e a Secretaria de Obras Públicas, comunicam que as vias Leonor Marques da Silva, Herculano Duarte Ribas, Ambrosina Ciscato e Monteiro Lobato, entre outras na região central, sofrerão durante os próximos dias pequenas alterações no trânsito que modificarão o fluxo dos veículos. Os técnicos e agentes de trânsito estarão mobilizados para organizar a região e garantir a segurança de todos. As intervenções são necessárias devido as obras para construção do novo viaduto, do Centro de Segurança Integrada (CSI) e para reforma de dois prédios que futuramente receberão a 2ª Companhia da PM de Poá.



Segundo o secretário de Transportes, Wilson Lopes, o trânsito na região das obras será alterado de acordo com a necessidade. “Toda obra que interfere na via pública passa por um planejamento e um cronograma. As intervenções que estamos fazendo no trânsito na região central irão diminuir ao máximo os efeitos colaterais das obras e só acontecerão se forem realmente necessárias. Sabemos que haverá um impacto no fluxo de veículos e pedestres, mas estamos fazendo tudo para garantir que o trânsito fluirá e não ficará travado”, explicou.



Viaduto



O prefeito Gian Lopes assinou em julho a ordem de serviço para a empresa FBS iniciar as obras para a construção de um novo viaduto, paralelo ao existente hoje na região central. Este equipamento melhorará muito a mobilidade urbana e impulsionará o desenvolvimento do município. Um investimento de R$ 12,8 milhões.



Segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, aproximadamente 20 mil veículos passam diariamente pelo atual viaduto e no horário de pico, muitos motoristas levam aproximadamente 40 minutos para percorrer uma distância de 1,5 quilômetro.



CSI



As obras para construção do Centro de Segurança Integrada (CSI) seguem em ritmo acelerado. A unidade ficará instalada na região central e será um equipamento para melhorar o monitoramento na cidade contando com diversas ferramentas tecnológicas para serem aliadas no trabalho das polícias Civil, Militar e GCM no combate ao crime.



2ª Companhia



A reforma de dois prédios que futuramente receberão a 2ª Companhia da PM de Poá, que voltará a ficar na região central, teve início em agosto. Esta é uma demanda antiga solicitada pela população, vereadores e comerciantes, sendo acatada pelo prefeito Gian Lopes.



“Avançamos neste trabalho para trazer a Companhia da PM novamente para região central. Vamos utilizar tanto o prédio que já foi ocupado pela Polícia Militar quanto o espaço que por muitos anos foi utilizado pela Procuradoria do Estado. Agradeço a sensibilidade dos representantes da PM que trabalharam em conjunto com a administração para efetivar esta ação”, comentou o prefeito Gian Lopes.