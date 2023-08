Transporte Alternativo: Trabalhadores cobram regularização em Itaquá

Motoristas e cobradores de vans que atuam no transporte alternativo em Itaquaquecetuba estão em vigília na frente da Prefeitura da cidade desde a tarde desta terça-feira.

Eles cobram a regulamentação da atividade.

O presidente da CUT São Paulo, professor Douglas Izzo, que é de Itaquá, esteve com os trabalhadores na noite desta terça na frente da sede do Executivo municipal.

De acordo com Jonas Francisco, um dos líderes da categoria, os trabalhadores do transporte alternativa de Itaquá se organizam como cooperativa há cerca de dez anos e dialogam com o Executivo local desde a primeira gestão do ex-prefeito Mamoru Nakashima (PSDB).

Ele estima que as 25 vans cooperadas, que aponta como alvos das abordagens da fiscalização e da Guarda Civil Municipal (GCM), garantem trabalho para 120 pessoas entre motoristas, cobradores e fiscais que, em média, transportam de 150 a 200 passageiros por dia, em sua maioria trabalhadores e trabalhadores que moram nos bairros mais afastados do centro da cidade e precisam se deslocar para as estações de trem da CPTM de Itaquá ou Engenheiro Manoel Feio.

PREFEITURA DE ITAQUÁ

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Transportes, informa que a cidade não conta com vans como parte do transporte coletivo municipal. O transporte público é uma concessão de competência municipal, exclusiva da atual concessionária, a Expresso Planalto, e não prevê a inclusão de transporte alternativo. Sendo assim, qualquer veículo que realize transporte alternativo é considerado irregular, pensando exclusivamente na segurança e bem-estar dos passageiros.

Segundo a Prefeitura, no último ano a pasta realizou a entrega de 40 novos ônibus para a frota municipal e a previsão é de que neste ano o número seja ampliado, seguindo o estabelecido em contrato com a concessionária. Além disso, para otimizar as conexões e agilizar o atendimento aos usuários, em maio foi implantado o cartão de integração Viaja Fácil, em que o passageiro tem o benefício de embarcar em até dois ônibus dentro de duas horas pagando apenas o valor de uma tarifa.