Transporte intermunicipal: linhas terão programação horária de domingo nos feriados

As linhas de ônibus intermunicipais, gerenciadas pela EMTU/SP, terão a mesma programação horária de domingo no feriado da Proclamação da República, quinta-feira (15). No dia 16, sexta-feira, emenda do feriado, o número de partidas será equivalente à operação dos sábados.

Nos municípios onde foi decretado feriado do Dia da Consciência Negra, na terça-feira (20), será adotada a mesma regra, tanto para o feriado quanto para a emenda na segunda-feira, 19, com variações dependendo das origens e destinos envolvidos.