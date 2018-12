Travessias iluminadas são implantadas para garantir melhora na segurança dos pedestres

A Prefeitura de Mogi das Cruzes está implantando faixas de pedestres iluminadas em locais com grande movimentação de pessoas. Ao todo, 45 pontos receberão o benefício que faz parte de um convênio entre a administração municipal e o Detran, por meio do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, para a melhoria da segurança das ruas e avenidas na cidade. Oito pontos já estão em funcionamento.

Já estão em funcionamento seis pontos de travessia iluminada na avenida Francisco Rodrigues Filho. Eles estão em frente ao Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, na altura da avenida Lourenço Della Nina Tavares, em frente ao Parque Centenário, próximo ao encontro com a avenida Ricieri José Marcatto e em pontos em que a avenida cortam a Vila Suíssa e o Botujuru. Os outros pontos já beneficiados estão na avenida Lothar Waldemar Hoehnne, na altura dos números 3.000 e 3.139, no Rodeio.

“As faixas iluminadas são um avanço para o trânsito de Mogi das Cruzes, uma vez que dão mais visibilidade para a travessia e mais segurança para os pedestres atravessarem no período noturno. Foram escolhidos locais com grande movimentação de veículos e pessoas e, assim, conseguimos diminuir o risco de acidentes”, destacou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

O secretário lembrou ainda que as faixas iluminadas são inéditas em Mogi das Cruzes e que nas demais travessias que receberão a iluminação estão em andamento os trabalhos de implantação dos postes e da preparação do sistema elétrico.

A implantação faz parte de uma série de investimentos da Prefeitura para ampliar a segurança dos pedestres e a acessibilidade em Mogi das Cruzes. Já foram implantadas 54 rampas de acessibilidade de um total de 86 locais que serão beneficiados, entre o convênio assinado com o Detran e recursos de emenda parlamentar, e 11 lombadas.

Além disso, a cidade já ganhou 6 lombofaixas que ficam na rua Professor Álvaro Pavan, na avenida Anchieta, nas praças Sacadura Cabral e da Bandeira e no largo Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira. Além disso, outras cinco serão implantadas.