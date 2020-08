TRE recebe mais de 5,9 mil inscrições para mesário voluntário na região

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) recebeu 5.918 inscrições para mesário voluntário no Alto Tietê. Até o momento, entre as cidades da região, Mogi das Cruzes é o município com mais voluntários inscritos com 2.006.

Itaquaquecetuba e Suzano tem o segundo maior número, ambos com 1.113 inscritos. Logo em seguida aparecem os municípios de Ferraz de Vasconcelos com 563, Poá com 526, Arujá com 240 e Santa Isabel com 120. Biritiba-Mirim e Guararema ficam em penúltimo, ambas com 88 e Salesópolis fecha a lista com 61 mesários voluntários inscritos.

Nesse voluntariado, os mesários auxiliam nos mais diversos trabalhos eleitorais.

Após a inscrição, o juiz eleitoral analisa a possibilidade da convocação. De acordo com o TRE-SP, a colaboração é “absolutamente essencial para a realização das eleições, contribuindo de forma decisiva para a legitimidade do processo eleitoral e ajudando a Justiça Eleitoral a concretizar sua missão”.

Os mesários convocados contam com alguns benefícios.

Entre esses estão a utilização das horas trabalhadas nas eleições como atividade curricular complementar em universidades; dois dias de folga para cada dia trabalhado como mesário; dois dias de folga para cada dia de treinamento oferecido pela Justiça Eleitoral; auxílio-alimentação; e a preferência no desempate em concursos públicos (quando discriminado no edital).

Inscrição

Para se inscrever como mesário voluntário basta ter mais de 18 anos e estar com a situação regular perante a Justiça Eleitoral. Não podem se inscrever candidatos e seus parentes, mesmo que por afinidade, até o segundo grau incluindo o seu cônjuge.

Também não podem se inscrever membros de diretórios de partidos políticos caso exerçam função executiva; autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo.

Aqueles que pertencem ao serviço eleitoral, menores de 18 anos e ocupantes dos cargos de Agente de Segurança Penitenciária, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária e Guardas Civis Municipais, mesmo que a título de mesário voluntário.

As inscrições podem ser feitas através do site do Tribunal Regional Eleitoral e pelo aplicativo e-Título.