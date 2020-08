Trecho da Dutra que liga São Paulo, Aeroporto de Guarulhos e Arujá terá nova iluminação

Uma demanda antiga da Policia Rodoviária Federal que atende a região de Arujá está próxima de ser atendida. Em reunião da bancada do Podemos com o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, o deputado federal Roberto de Lucena solicitou nova iluminação pública da rodovia Presidente Dutra (BR-116), ao longo do trecho de São Paulo a Arujá (que faz acesso ao aeroporto Internacional de Guarulhos e vai até a primeira praça de pedágio da Nova Dutra).

O parlamentar enviou um ofício ao ministro, reforçando o pedido e explicando que a solicitação se deve ao intenso fluxo de veículos que passam pela rodovia.

“Essa demanda é da polícia mas irá beneficiar todos os usuários da via, os motoristas e os pedestres, e visa à melhoria e a segurança de quem trafega pelo local, um trecho com percurso de aproximadamente 36 km. A falta de iluminação facilita a vida dos criminosos e dificulta a visibilidade dos motoristas. Tenho certeza que o ministro Tarcísio irá nos atender”, disse Lucena, otimista.