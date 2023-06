Trecho da Linha 11-Coral da CPTM terá circulação interrompida neste final de semana

Os passageiros da CPTM devem ficar atentos às mudanças na circulação de trens que vão acontecer durante toda a operação comercial deste domingo (04) para a realização de obras de manutenção e modernização. As atividades serão executadas no trecho entre as estações Luz e Brás, da Linha 11-Coral, e vão causar interferência no serviço 710, que torna possível viajar entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa sem a necessidade de transferência na Estação Brás, e no serviço Expresso Aeroporto.

Na Linha 11-Coral, o trecho entre as estações Luz e Brás estará interditado para realização de limpeza, regularização, estucamento, lixamento e pintura dos viadutos Brigadeiro Tobias e Avenida Tiradentes, além de instalação de rede de esgoto da plataforma 05 à Rua da Cantareira.

Para garantir a segurança dos trabalhadores e dos passageiros durante atuação das equipes de obras, o serviço 710 estará suspenso. Com isso, a alternativa é utilizar na Estação da Luz, a Linha 7-Rubi (Jundiaí – Luz) na plataforma 2 e a Linha 10-Turquesa (Luz-Rio Grande da Serra) na plataforma 1. Os passageiros também podem optar por seguir viagem fazendo conexão com linhas de metrô nas estações Brás e Luz.

Para quem pretende pegar o serviço Expresso Aeroporto neste domingo para chegar ao Aeroporto de Guarulhos, excepcionalmente, as partidas serão feitas na Estação Brás, na plataforma 8, e não na Estação da Luz. Os horários de partida permanecem os mesmos.

Na estação Guaianases, da Linha 11-Coral, também haverá alterações para a continuidade dos serviços da troca de piso. No sábado (03), a partir das 16h, e durante todo o domingo (04), as plataformas 3 e 4 estarão interditadas para circulação. Os trens chegam e partem das plataformas 1 e 2.

Aos domingos e feriados todas as linhas da CPTM operam com intervalos médios de até 35 minutos entre os trens para realização de obras de manutenção e modernização.

Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.