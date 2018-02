Trecho da Mogi-Bertioga é liberado para tráfego de veículos após nove dias interdidato

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que, às 17h30 deste sábado (24), começou a liberar o tráfego de veículos na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga. A liberação é realizada simultaneamente por duas linhas de bloqueio, a primeira localizada no município de Mogi das Cruzes, no quilômetro 69, e a segunda na outra ponta da rodovia, em Bertioga, altura do quilômetro 98. Agentes da Polícia Militar Rodoviária e equipes da Unidade Básica de Atendimento do DER trabalham para orientar os motoristas.

O Departamento comunciou também que na altura do quilômetro 82,300 há estreitamento da faixa adicional, sentido norte, com o tráfego seguindo apenas por uma pista. O local está devidamente sinalizado. Já no sentido sul, a pista está liberada e o DER pede atenção e cautela aos motoristas.

Na madrugada do último dia 16, após fortes chuvas atingirem a Serra do Mar, houve queda de taludes, com pedras, lama e vegetação impedindo o tráfego. Equipes do DER trabalharam incessantemente durante toda a semana para limpar a pista e estabilizar os taludes. O DER também implantou muretas na altura do quilômetro 87 e do quilômetro 88 para proteção da pista. O pavimento asfáltico danificado pelo peso das pedras foi recuperado e a sinalização, retificada.

O deslizamento de terra do quilômetro 82 era o ponto de maior atenção, onde trabalhos foram desenvolvidos para a retirada de algumas pedras de tamanho significativo, que estavam soltas e com risco de queda.

O DER agradeceu aos usuários pela compreensão diante da cautela adotada com a interdição total da rodovia, e disponibiliza o telefone para emergências: 0800 055 5510. Além disso, painéis de mensagens variáveis (PMV) estarão com informações para orientar os condutores.