Trecho da SP-66 será interditado para obras de drenagem

A partir desta quarta-feira (dia 20/03), a Prefeitura de Poá fará a interdição da Rodovia SP-66 para a execução de obras de drenagem e combate às enchentes na via e bairro Bela Vista. A interrupção do trânsito acontecerá na altura do Assaí Atacadista e terá duração de aproximadamente 40 dias.

Os motoristas que vêm de Suzano sentido Itaquaquecetuba deverão utilizar como rota alternativa a rua Foz do Iguaçu, Marginal da Variante e rua Rio Grande do Norte, ou a rua Amapá.

Já para aqueles que vêm de Itaquá sentido Suzano, ao se aproximar do trecho interditado, devem acessar a Rua Bela Vista, avenida Vital Brasil e rua João Antônio Cebrain, ou a rua Luiz Monteiro.

As obras visam melhorar o sistema de drenagem na SP-66 e no bairro Bela Vista, acabando com as enchentes naquela região durante as fortes chuvas. Para tanto, aduelas de concreto armando serão instaladas em toda a extensão de obras, entre outras intervenções.

Equipes de trânsito estarão no local, orientando motoristas e garantindo segurança de todos.