Trecho leste do Rodoanel deve receber 297 mil carros no carnaval

O trecho leste do Rodoanel Mário Covas, que passa por cidades da região, deve receber 297 mil carros no feriado de Carnaval, que se inicia neste sábado e segue até terça.

As informações são da SP Mar.

A expectativa é de que todo o Rodoanel receba mais de 990 mil veículos.

A maior parte dos foliões deve seguir pelo trecho Sul, onde a expectativa é que circulem 690 mil veículos, sendo um terço desse movimento com destino ao litoral paulista.A previsão da concessionária é que o maior movimento ficará concentrado na sexta-feira (18), das 14 às 22 horas, e no sábado (19), das 7 às 14 horas. Enquanto na terça-feira (21), tradicionalmente o dia de retorno para capital, um fluxo mais intenso será esperado das 16 às 20 horas.

Para agilizar a circulação, a operação papa-fila será implantada na venda e cobrança de cupons de pedágios, minimizando a formação de filas na aproximação da praça de pedágio do km 70 e permitindo a melhor evolução pelo acesso à Rodovia dos Imigrantes no sentido litoral.

A operação Carnaval contará com 25 viaturas de apoio, entre elas: 5 ambulâncias, 8 guinchos (leves e pesados), 5 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate a princípio de incêndio e 1 caminhão de resgate de animais. Nesse período não haverá o transporte de cargas especiais na rodovia.

Chuvas

Nesses dias quentes, uma chuvinha sempre é bem vinda para refrescar. Porém, quando ela chega na estrada pode representar um sinal de perigo, para os foliões do bloco da desatenção. Como o enredo desse ano já prevê temporais repentinos, a concessionária SPMAR preparou uma série de dicas de revisões no podcast De Olho na Estrada, que servem tanto para quem vai curtir o carnaval de carro quanto de moto.

Danilo Ribeiro, coordenador do Centro Tecnológico de Treinamento e Inovação da DPASCHOL ensina a forma correta de testar os limpadores de para-brisa.

“Ligue o limpador de para-brisa por aproximamente 30 segundos. O trabalho da palheta deve ser realizado sem ruídos ou vibrações, justamente para não causar riscos no vidro ou ter algum tipo de falha. Então, quando realizar o teste em casa, é possível saber o comportamento do limpador em dias de chuva. Os 30 segundos tem um motivo, viu? Porque esse atrito, que gera por mais mínimo que seja ali no para-brisa, vai fazer com que a borracha se assente na posição de trabalho, caso ela tenha ficado muito tempo parada”, conclui o especialista da DPaschoal.