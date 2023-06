Trecho Leste do Rodoanel deve receber até 221 mil veículos no feriado

Um feriado de tempo firme e altas temperaturas deve atrair muita gente para a estrada no feriado de Corpus Christi entre a quarta-feira (07) e o domingo (12). A concessionária SPMAR prevê um fluxo de 802 mil veículos no Rodoanel Mario Covas, sendo 580.300 mil no trecho Sul e 221.700 mil pelo trecho Leste.

Melhores horários para viajar

Quarta-feira: antes das 6h e depois das 21h.

Quinta-feira: antes das 7h e depois das 14h.

Sexta: antes das 11h e depois das 19h.

Sábado: antes das 9 h e depois das 15h.

Domingo: Antes das 10 h e depois das 20h.

Queimadas– Com a menor incidência de chuvas no outono, a atenção da concessionária se volta para o aumento das queimadas no entorno da rodovia. Muitas provocadas pela ação do homem, como jogar bitucas de cigarro na estrada, limpar o terreno com fogo ou mesmo soltar balões.

O fenômeno do aparecimento de balões é agravado pelo período de festas juninas, mesmo sendo todas as atividades relacionadas a essa ação - da fabricação à soltura, passando pela venda e transporte - consideradas crime ambiental( lei 9.605/98), com pena de detenção de um a três anos ou multa.

É justamente a fumaça desses incêndios que invade a pista e prejudica a visibilidade dos motoristas. “Em situações em que a fumaça, ou qualquer outro fenômeno, compromete a visibilidade do motorista, o mínimo descuido pode leva-lo a uma situação de risco Por isso, é fundamental que se evite distrações ao volante, como uso do celular e que o motorista mantenha toda a atenção no percurso”, detalha Fausto Cabral, gerente de operações da Concessionária SPMAR.

A concessionária também reforça aos usuários medidas de segurança para situações de fumaça na via, como por exemplo: diminuir a velocidade, acender o farol baixo, manter uma distância segura dos demais veículos e evitar ultrapassagens e freadas bruscas.

Ao longo da via os Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) sinalizarão aos motoristas sobre qualquer possível incidência de fumaça e os cuidados que devem tomar para trafegar com segurança.

Apoio na pista - Para atender ao maior fluxo de usuários, a equipe de operação atuará com força total, E caso haja qualquer eventualidade, uma equipe completa de socorro com 21 viaturas de apoio à disposição 24 horas, entre elas: 5 ambulâncias, 8 guinchos (6 leves e 2 pesados), 6 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate ao incêndio e 1 carro de resgate de animais.

Os trechos Sul e Leste contarão ainda com o trabalho ostensivo da Policia Militar Rodoviária que vem somar às ações já desenvolvidas pela concessionária, como a ronda constante das viaturas no trecho e o monitoramento por câmeras flagrando abusos de direção.

Nos dias de maior movimento, a SPMAR também implantará a Operação Papa-Fila com objetivo de agilizar a venda e cobrança de cupons de pedágios, eliminando as filas do km 70 que proporcionam o acesso à Rodovia dos Imigrantes no sentido litoral.

SPMAR - A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).