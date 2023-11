Trecho leste do Rodoanel vai receber 156 mil veículos no feriado prolongado

Desse total, 387 mil veículos deverão utilizar o trecho Sul e 156 mil o trecho Leste.

O Rodoanel pode ser um percurso mais rápido e seguro para os motoristas que saem de diversos bairros e cidades da Região.

Para o motorista que sai de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá, Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos em direção ao litoral sul, pode usar o Trecho Leste do Rodoanel com acesso no km 205 da Rodovia Presidente Dutra, no km 36 da Ayrton Senna ou pela Rodovia Henrique Eróles (SP066).

O trecho leste do Rodoanel Mário Covas, que atende cidades do Alto Tietê, como Suzano, Poá e Itaquá, vai receber 543 mil veículos durante o feriado da Consciência Negra, entre os dias 16 e 20 de novembro, nos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas.