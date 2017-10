Trens da CPTM vão circular uma hora a mais neste sábado devido ao horário de verão

Os passageiros que usam as linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terão uma hora a mais para utilizá-las neste sábado. O motivo é que a empresa irá estender o serviço ao público, em razão do início do horário de verão. Dessa forma, as estações e a circulação de trens permanecerão em operação até às 2 horas da manhã de domingo (15).

Em todas as estações, os trens vão circular até este novo horário. Mas, segundo a CPTM, os relógios nas plataformas irão ser alterados após o encerramento do expediente. A circulação dos trens será retomanada no domingo (15), ja no novo horário.

Ciclovia Rio Pinheiros

A partir deste domingo (15), os ciclistas que utilizam a Ciclovia Rio Pinheiros da CPTM terão 1h30 a mais para pedalar. O horário de funcionamento, que atualmente é das 5h30 às 18h30, passará a ser das 5 horas às 19h30 durante todo o horário de verão, que acaba em 17 de fevereiro de 2018.