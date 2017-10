Trens da Linha 11-Coral e 12-Safira vão operar com intervalo maior neste final de semana

Os trens das linhas 11-Coral e 12-Safira irão circular com maior intervalo neste sábado (28). O motivo é que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) prosseguirá com o programa de obras nas linhas. Segundo a companhia, as atividades se estendem até o domingo (29).

O principal trajeto utilizado pelos usuários do Alto Tietê é o da Linha 11-Coral (Guaianases – Estudantes). O trecho transporta, em média, 650 mil pessoas todos os dias. De acordo com a CPTM, os trens passarão a ficar mais lentos a partir das 19 horas. A atividade segue até o fim da operação comercial.

O trecho terá interdições nos equipamentos de via permanente entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. Por conta disto, as composições do Expresso Leste vão circular alternadamente entre as estações Luz e Brás, com intervalos médios de 15 minutos, e de Luz a Guaianases, com intervalos de 30 minutos.

A atividade segue no domingo. Das 4 horas até a meia-noite de segunda. Isto porque a companhia dará continuidade aos serviços. A CPTM orienta que o usuário deverá usar a Linha 3-Vermelha do Metrô para percorrer este trecho. O intervalo médio dos trens será de 18 minutos entre as estações Luz e Tatuapé e de 15 minutos entre Corinthians-Itaquera e Estudantes, sem a necessidade de baldeação na estação Guaianases.

Já na Linha 12-Safira (Brás-Calmon Viana), as atividades de manutenção começarão a partir das 20 horas deste sábado e seguem até meia-noite de domingo. Por conta das obras de implantação da Linha 13-Jade, no trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Comendador Ermelino, o intervalo médio dos trens será de 25 minutos em toda a linha.

A CPTM frisa que tem executado as obras de modernização, mantendo simultaneamente o atendimento aos usuários, é um grande desafio. A empresa também destaca que as ações exigem medidas como promover intervenções em horários de menor movimentação de passageiros, aos finais de semana, feriados e madrugadas.

As obras também serão feitas nas linhas 7-Rubi; 8-Diamante; e 9-Esmeralda