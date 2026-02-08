Três cidades da região estão entre as 100 campeãs de emprego

Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Arujá estão entre as 100 cidades que mais geraram empregos no estado de São Paulo em 2025. Ao todo, foram 3.917 vagas de emprego com carteira assinada. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O saldo de empregos é o resultado da diferença entre admissões e demissões no período analisado.

Em 26º lugar, Mogi gerou 1.833 empregos. Itaquá ocupa a 33º colocação, com 1.438 vagas. Já Arujá está na 81ª posição, com 646 empregos.

Setores com mais contratações

O setor de Serviços foi o que mais gerou vagas formais em 2025 no estado – foram quase 185 mil postos criados (60% do total). Serviços: 184.858; Comércio: 61.583; Construção: 23.591; Indústria: 22.638; Agropecuária: 18.559.

Salário médio

O estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país no ano: R$ 2.597,14 (alta de 1,08%), seguido por Distrito Federal (R$ 2.443,02), Santa Catarina (R$ 2.334,28) e Rio de Janeiro (R$ 2.313,37). No Brasil, o salário médio ficou em R$ 2.294,62 (alta de 1,4%). O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.449,16).