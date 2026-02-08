Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 08 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 08/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Três cidades da região estão entre as 100 campeãs de emprego

Dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)

08 fevereiro 2026 - 22h00Por Laura Barcelos - da Região
Três cidades da região estão entre as 100 campeãs de empregoTrês cidades da região estão entre as 100 campeãs de emprego - (Foto: Arquivo/DS)

Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Arujá estão entre as 100 cidades que mais geraram empregos no estado de São Paulo em 2025. Ao todo, foram 3.917 vagas de emprego com carteira assinada. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O saldo de empregos é o resultado da diferença entre admissões e demissões no período analisado. 
Em 26º lugar, Mogi gerou 1.833 empregos. Itaquá ocupa a 33º colocação, com 1.438 vagas. Já Arujá está na 81ª posição, com 646 empregos.

Setores com mais contratações

O setor de Serviços foi o que mais gerou vagas formais em 2025 no estado – foram quase 185 mil postos criados (60% do total). Serviços: 184.858; Comércio: 61.583; Construção: 23.591; Indústria: 22.638; Agropecuária: 18.559.

Salário médio

O estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país no ano: R$ 2.597,14 (alta de 1,08%), seguido por Distrito Federal (R$ 2.443,02), Santa Catarina (R$ 2.334,28) e Rio de Janeiro (R$ 2.313,37). No Brasil, o salário médio ficou em R$ 2.294,62 (alta de 1,4%). O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.449,16).

Deixe seu Comentário

Leia Também

Eleições 2026: como tirar ou regularizar o título de eleitor? Prazo é de 3 meses
Região

Eleições 2026: como tirar ou regularizar o título de eleitor? Prazo é de 3 meses

Número de filiados no Alto Tietê cai com 108 mil eleitores ligados a partido
Região

Número de filiados no Alto Tietê cai com 108 mil eleitores ligados a partido

Três cidades da região estão entre as 30 com mais homicídios por 100 mil habitantes
Região

Três cidades da região estão entre as 30 com mais homicídios por 100 mil habitantes

GCM de Suzano retoma rondas escolares com volta às aulas na rede municipal
Região

GCM de Suzano retoma rondas escolares com volta às aulas na rede municipal

Condemat+ fortalece atuação regional para avançar na drenagem urbana
Região

Condemat+ fortalece atuação regional para avançar na drenagem urbana

Ferraz revitaliza sinalização em frente ao CEI Vovó Edna para reforçar segurança no volta às aulas
Região

Ferraz revitaliza sinalização em frente ao CEI Vovó Edna para reforçar segurança no volta às aulas