Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 08 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 08/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Três cidades da região estão entre as 30 com mais homicídios por 100 mil habitantes

Análise considera cidades com 50 mil habitantes ou mais

08 fevereiro 2026 - 12h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Três cidades da região estão entre as 30 com mais homicídios por 100 mil habitantes Três cidades da região estão entre as 30 com mais homicídios por 100 mil habitantes - (Foto: Reprodução/Google Maps)

Suzano, Itaquaquecetuba e Poá estão entre os municípios paulistas com maior taxa de homicídios em 2025, segundo levantamento estadual que considera o número de casos por 100 mil habitantes. As três cidades ocupam posições de destaque no ranking entre municípios com mais de 50 mil moradores, com Suzano na 27ª colocação e Itaquá e Poá empatadas em 29º lugar.

Em Suzano, com população estimada em 307.429 habitantes, foram registrados 27 homicídios no período, com taxa de 8,8 por 100 mil moradores. Itaquaquecetuba, que possui cerca de 369.275 habitantes, contabilizou 32 casos, com índice de 8,7. Poá, com população de 103.765, teve nove ocorrências e a mesma taxa proporcional (8,7).

Outros municípios

Outros municípios do Alto Tietê aparecem mais abaixo na lista estadual. Santa Isabel, com população de 53.174, contabilizou três homicídios e taxa de 5,6, ocupando a 60ª posição no ranking. Arujá, com 86.678 habitantes, registrou quatro casos e taxa de 4,6, ficando na 78ª colocação. Mogi das Cruzes, o mais populoso da região, com 451.505 moradores, teve 20 homicídios, mas índice proporcional menor, de 4,4, ocupando a 85ª posição. Ferraz de Vasconcelos, com 179.198 habitantes, aparece em 93º lugar, com sete registros e taxa de 3,9.

Já nas cidades com menos de 50 mil habitantes, Salesópolis, com15.202 moradores, teve dois casos e apresentou índice de 13,2, ocupando 75º lugar. Já Biritiba Mirim (29.683 habitantes) e Guararema (31.236) registraram um caso cada, com taxas de 3,4 e 3,2, aparecendo nas posições 189ª e 190ª, respectivamente.

O ranking leva em conta a proporção de ocorrências em relação ao tamanho da população, metodologia utilizada para comparar cidades de diferentes portes.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Número de filiados no Alto Tietê cai com 108 mil eleitores ligados a partido
Região

Número de filiados no Alto Tietê cai com 108 mil eleitores ligados a partido

GCM de Suzano retoma rondas escolares com volta às aulas na rede municipal
Região

GCM de Suzano retoma rondas escolares com volta às aulas na rede municipal

Condemat+ fortalece atuação regional para avançar na drenagem urbana
Região

Condemat+ fortalece atuação regional para avançar na drenagem urbana

Ferraz revitaliza sinalização em frente ao CEI Vovó Edna para reforçar segurança no volta às aulas
Região

Ferraz revitaliza sinalização em frente ao CEI Vovó Edna para reforçar segurança no volta às aulas

Furto de energia: no Alto Tietê, EDP recupera volume capaz de abastecer a cidade de Cruzeiro
Região

Furto de energia: no Alto Tietê, EDP recupera volume capaz de abastecer a cidade de Cruzeiro

Delegada que mantém feminicídios zerados em Arujá há 4 anos recebe 'Prêmio São Paulo'
Região

Delegada que mantém feminicídios zerados em Arujá há 4 anos recebe 'Prêmio São Paulo'