Três cidades da região estão entre as 30 com mais homicídios por 100 mil habitantes

Suzano, Itaquaquecetuba e Poá estão entre os municípios paulistas com maior taxa de homicídios em 2025, segundo levantamento estadual que considera o número de casos por 100 mil habitantes. As três cidades ocupam posições de destaque no ranking entre municípios com mais de 50 mil moradores, com Suzano na 27ª colocação e Itaquá e Poá empatadas em 29º lugar.

Em Suzano, com população estimada em 307.429 habitantes, foram registrados 27 homicídios no período, com taxa de 8,8 por 100 mil moradores. Itaquaquecetuba, que possui cerca de 369.275 habitantes, contabilizou 32 casos, com índice de 8,7. Poá, com população de 103.765, teve nove ocorrências e a mesma taxa proporcional (8,7).

Outros municípios

Outros municípios do Alto Tietê aparecem mais abaixo na lista estadual. Santa Isabel, com população de 53.174, contabilizou três homicídios e taxa de 5,6, ocupando a 60ª posição no ranking. Arujá, com 86.678 habitantes, registrou quatro casos e taxa de 4,6, ficando na 78ª colocação. Mogi das Cruzes, o mais populoso da região, com 451.505 moradores, teve 20 homicídios, mas índice proporcional menor, de 4,4, ocupando a 85ª posição. Ferraz de Vasconcelos, com 179.198 habitantes, aparece em 93º lugar, com sete registros e taxa de 3,9.

Já nas cidades com menos de 50 mil habitantes, Salesópolis, com15.202 moradores, teve dois casos e apresentou índice de 13,2, ocupando 75º lugar. Já Biritiba Mirim (29.683 habitantes) e Guararema (31.236) registraram um caso cada, com taxas de 3,4 e 3,2, aparecendo nas posições 189ª e 190ª, respectivamente.

O ranking leva em conta a proporção de ocorrências em relação ao tamanho da população, metodologia utilizada para comparar cidades de diferentes portes.

