Três cidades do Alto Tietê aparecem entre as campeãs na geração de empregos em SP

Mogi das Cruzes, Arujá e Itaquaquecetuba estão entre os 100 municípios do estado de São Paulo que mais geraram vagas de emprego nos últimos 12 meses. Juntas, as cidades criaram 2.946 empregos. As informações são da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O saldo de empregos é o resultado da diferença entre admissões e demissões no período analisado. Nos últimos 12 meses, com 1.161 vagas, Itaquá ocupa a 37ª posição, seguida por Mogi, com 939 vagas e no 47º lugar; Arujá está na 59ª colocação, com 846 vaga criadas.

Já no mês de janeiro, em 35º lugar, Arujá se destaca com a criação de 260 vagas e Itaquá, em 63º, com 164 empregos criados. Os setores que mais criaram vagas em janeiro no estado de São Paulo foram Indústria, Construção e Serviços.

Salário

O estado de São Paulo teve ainda o maior salário médio de admissão em janeiro desde 2020, quando o Novo Caged substituiu o antigo Caged, integrando dados do eSocial, Caged e Empregador Web para monitorar o emprego formal mensalmente. O valor foi de R$ 2.702,76, alta de 2,75% em relação a dezembro de 2025 e de 1,93% em relação ao mesmo mês de 2025.

Além disso, o salário de admissão no estado de São Paulo foi o maior do Brasil em janeiro, seguido por Distrito Federal (R$ 2.575,45), Mato Grosso (R$ 2.421,85) e Rio de Janeiro (R$ 2.409,30). No Brasil, o salário foi de R$ 2.389,50, e no Sudeste, de R$ 2.551,61.

Na pesquisa entram dados apenas de trabalhadores com carteira assinada, portanto, com direitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esses dados são enviados pelas empresas contratantes ao governo federal. E a pesquisa mensal analisa os salários de admissão, ou seja, o que é pago no momento da contratação.