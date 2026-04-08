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Jornal Diário de Suzano - 08/04/2026
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Região

Três cidades do Alto Tietê aparecem entre as campeãs na geração de empregos em SP

Itaquá, Mogi e Arujá criaram juntas mais de 3,3 mil vagas de emprego nos últimos 12 meses

08 abril 2026 - 15h43Por da Reportagem Local
Setor de serviços foi o que mais criou vagas em fevereiroSetor de serviços foi o que mais criou vagas em fevereiro - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

Mogi das Cruzes, Arujá e Itaquaquecetuba estão entre os 50 municípios do estado de São Paulo que mais geraram vagas de emprego nos últimos 12 meses. Juntas, as cidades criaram 3.341 empregos. As informações são da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O saldo de empregos é o resultado da diferença entre admissões e demissões no período analisado. Nos últimos 12 meses, com 1.442 vagas, Itaquá ocupa a 28ª posição, seguida por Arujá, com 1.015 vagas e no 38º lugar; Mogi está na 47ª colocação, com 884 vagas criadas.

Já no mês de fevereiro, em 26º lugar, Mogi se destaca com a criação de 634 vagas e Itaquá, em 29º, com 561 empregos criados.

Itaquá ainda se destaca no ranking do bimestre, em 28º lugar, com 723 empregos.

O setor de serviços foi o que mais criou vagas em fevereiro, com destaque para informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, alojamento e alimentação e transporte, armazenagem e correio. Indústria geral vem em seguida, com destaque para indústria da transformação, construção e comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas.

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