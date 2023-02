Três deputados federais do Alto Tietê são empossados em Brasília

Os três deputados federais com reduto político no Alto Tietê eleitos em 2022 tomaram posse em Brasília nesta quarta-feira. Os políticos Marcio Alvino (PL), que vai para o terceiro mandado; Marco Bertaiolli (PSD), que segue para o segundo; e Rodrigo Gambale (Podemos) que se elegeu pela primeira vez, comentaram sobre o mandato.

Eleito pela primeira vez para deputado federal, Rodrigo Gambale esteve presente acompanhado da esposa, filha, pais e da irmã e prefeita de Ferraz, Priscila Gambale.

Rodrigo Gambale agradeceu pela posse e falou em “muito trabalho” durante o mandato.

“Gratidão por todos vocês que me acompanham e que confiam no meu trabalho, pela minha família maravilhosa que sempre me apoiou e apoia, e principalmente, gratidão a Deus, que cuida de tudo nos mínimos detalhes”, afirmou.

A irmã de Rodrigo, Priscila Gambale, publicou vídeo nas suas redes sociais e falou da importância para Ferraz ter um deputado eleito.

“A partir de hoje, a nossa cidade conta com um representante direto na capital do Brasil, o que aproxima Ferraz de Vasconcelos do foco do desenvolvimento e do progresso”, afirma.

Ela conclui agradecendo os votos recebidos pelo deputado. “Parabéns, Rdorigo, por mais um capítulo histórico da sua vida. E agradeço as mais de 100 mil pessoas que acreditaram e confiaram no nosso projeto”.

Marco Bertaiolli comentou nas redes sociais que está “com mais vontade de trabalhar pelo meu País”. O deputado segue para o segundo mandato.

“Agradeço de coração os 157.552 votos de confiança. À minha equipe de trabalho, obrigado pela dedicação e união de todos. Aos companheiros parlamentares, que junto comigo assumem uma cadeira na Câmara dos Deputados, desejo sucesso e que tenhamos um mandato de muitos resultados”, disse.

Marcio Alvino, o mais longevo deputado da região, também agradeceu os eleitores por depositarem a confiança.

“Contem comigo como deputado federal. Obrigado”, afirmou.