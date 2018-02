Três unidades do Bom Prato do Alto Tietê abrirão nesta segunda-feira

Três unidades do Bom Prato do Alto Tietê abrirão na próxima segunda-feira (12) de Carnaval. São elas: Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Em Suzano, o restaurante voltará ao expediente somente na quarta-feira (14) de Cinzas. Já no dia 13, feriado nacional, todas as unidades estarão fechadas.

Dos 52 restaurantes Bom prato do Estado, 31 irão abrir na segunda-feira de Carnaval. E, na quarta-feira de Cinzas, somente cinco unidades estarão fechadas.

Sobre o Bom Prato

Criado há 17 anos, a rede de restaurantes populares oferta alimentação balanceada e de qualidade (almoço e café da manhã) com foco na população de baixa renda, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No Estado de São Paulo, o Bom Prato é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e atende diariamente mais de 87 mil refeições. Desde a inauguração em 2000, já serviu mais de 193 milhões de refeições e investiu mais de R$ 530 milhões no programa. Além disso, serviu 300 mil toneladas de alimentos e 200 milhões de frutas.

Há 52 unidades em funcionamento, sendo 22 localizadas na Capital, nove na Grande São Paulo, seis no litoral e 15 no interior. O almoço tem custo de R$ 1,00. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa.

O café da manhã é oferecido leite com café, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. A refeição, de 400 calorias em média, custa R$ 0,50 ao usuário. Em setembro de 2011, o café da manhã foi implantado em todos os restaurantes. Crianças até seis anos têm a refeição gratuita.