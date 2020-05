Tribunal assina convênio para demolir antigo prédio do Fórum de Poá

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) assinou convênio que prevê a demolição do antigo prédio do Fórum de Poá, localizado na Avenida Antônio Massa, 155, no Centro (ao lado da Delegacia Central). O governo do Estado autorizou o procedimento no edifício.

Em nota, emitida ao DS na manhã de ontem, o tribunal informou que o Termo de Convênio foi encaminhado para Poá, e que o documento retornou ao TJ-SP já assinado pela Prefeitura.

Segundo o Executivo de Poá, o próximo passo é iniciar o processo de licitação para escolher a empresa que será responsável por demolir o prédio. A Prefeitura quer agilidade nesse processo.

Em nota, o prefeito Gian Lopes (PL) explicou que a retirada foi um pedido feito pela população da cidade e disse que o processo está em “trâmites finais”. “É uma demanda antiga da população e que estamos lutando há algum tempo para tentar resolvê-la e agora estamos nos trâmites finais para chegar na solução definitiva", disse.

Atualmente, os atendimentos são realizados na Avenida Nove de Julho, nº 478, também na região central, e não há previsão de construção de um novo prédio por parte do TJ-SP porque, de acordo com o tribunal, um novo edifício é visto como prioridade em outras comarcas, por conta da infraestrutura e dispersão da prestação dos serviços.

O prédio antigo pertence ao governo do Estado e está à disposição do tribunal. Ele foi interditado preventivamente em 2009, já que havia risco de desabamento. A prefeitura disse que engenheiros do Estado estiveram no local e determinaram a saída imediata dos funcionários, alegando “problemas estruturais”. Na nota, o Tribunal de Justiça informou que um laudo, elaborado a pedido da prefeitura da cidade na época, constou que a reforma “não seria viável, dada a complexidade dos procedimentos de recuperação dos elementos de fundação, somada aos elevados custos”.