Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 29 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Tribunal de Contas do Estado dá nota B para Ferraz no IEG-M por gestão efetiva

Indice divulgado neste ano se refere à apuração feita no ano anterior

29 outubro 2025 - 11h30Por De Ferraz
- (Foto: Vinícius Cavalcante/Secom/FV)

Ferraz de Vasconcelos ganhou nota B no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) e está no seleto grupo de 102 municípios, dos 645 existentes no Estado de São Paulo classificados com esta pontuação, a melhor dos últimos cinco anos: C+ (em 2020), C (2021), C (2022), C+ (2023) e B (2024).

O índice divulgado neste ano se refere à apuração feita no ano anterior. No Alto Tietê, apenas Ferraz, Guararema e Suzano pontuaram com nota B.

Criado em 2015, o IEG-M é uma avaliação efetuada pelo TCE que mede sete índices temáticos nos municípios do Estado de São Paulo: Planejamento (i-Plan); Fiscal (i-Fiscal); Saúde (i-Saúde); Meio Ambiente (i-Amb; Proteção dos Cidadãos – Defesa Civil (i-Cidade); e Tecnologia (i-Gov TI).

Para os moradores da cidade, a nota B significa na prática que a gestão do município é efetiva e está melhor. O controlador-geral da Prefeitura de Ferraz, Anderson de Lima, e a corregedora-geral, Renata Freire, destacam os principais avanços: “Isso se traduz em melhoria e eficiência na prestação de serviços oferecidos pela administração municipal. E a meta é melhorar ainda mais”, afirmou Lima. Ferraz obteve as seguintes notas em I-Educação (B+), I- Saúde (B), I- Fiscal (B), I-Cidade (B) e I-Amb (B) que tiveram esta pontuação e em outras áreas que ainda precisam de melhorias como: I-Plan (C) e I-Gov TI. A média geral de Ferraz foi B.

Exemplos práticos como a prestação de serviços nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com atendimentos nas áreas que o município ainda não dispunha de serviços como pequenas cirurgias e redução na fila de exames fizeram a diferença na área da Saúde. Já na Educação, o maior avanço de todos, foram medidas como a ampliação do espaço de alunos nas escolas municipais, a redução do número de estudantes por turma e novas unidades escolares.

Junto à Controladoria-Geral do Município foi criado o departamento de Assessoria Especializada de Informação e Inteligência, responsável por efetuar um diagnóstico e atacar os pontos fracos, além de criar políticas efetivas de gestão em áreas com necessidades de mudanças. O município foi buscar exemplos em outras cidades e firmou convênio com a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) para a contratação de alunos do curso de Desenvolvimento de Sistemas para auxiliarem na administração pública.

A equipe responsável pelo IEG-M atuou na avaliação, diagnóstico, automação e assessoria às secretarias municipais em todo o processo, principalmente na auditoria do TCE-SP e desenvolveu um software com o Programa de Resultados e Indicadores Municipais Estratégicos (Prime) para a gestão do IEG-M. Foi graças a esta equipe formada por Audrey Bergamine Galvão; João Felipe Santana de Freitas e Nicolle Rosa que a cidade conseguiu uma boa nota no IEG-M.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fórum Outubro Rosa no Itaquá Park Shopping foca em empreendedorismo pós-cura e negócios estratégicos
Região

Fórum Outubro Rosa no Itaquá Park Shopping foca em empreendedorismo pós-cura e negócios estratégicos

São Paulo tem previsão de temporais em todo o estado nesta quarta (29)
Região

São Paulo tem previsão de temporais em todo o estado nesta quarta (29)

Casa Paulista entrega 113 apartamentos com subsídios em Itaquaquecetuba
Região

Casa Paulista entrega 113 apartamentos com subsídios em Itaquaquecetuba

Colégio Lumbini realiza XXI Feira de Ciências, Tecnologia e Cultura com mais de 3 mil visitantes
Região

Colégio Lumbini realiza XXI Feira de Ciências, Tecnologia e Cultura com mais de 3 mil visitantes

Motoristas da Câmara de Mogi participam de curso de Direção Segura
Região

Motoristas da Câmara de Mogi participam de curso de Direção Segura

Estado anuncia obras de duplicação e faixas adicionais na Mogi-Dutra
Cidades

Estado anuncia obras de duplicação e faixas adicionais na Mogi-Dutra