Tribunal de Contas do Estado dá nota B para Ferraz no IEG-M por gestão efetiva

Ferraz de Vasconcelos ganhou nota B no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) e está no seleto grupo de 102 municípios, dos 645 existentes no Estado de São Paulo classificados com esta pontuação, a melhor dos últimos cinco anos: C+ (em 2020), C (2021), C (2022), C+ (2023) e B (2024).

O índice divulgado neste ano se refere à apuração feita no ano anterior. No Alto Tietê, apenas Ferraz, Guararema e Suzano pontuaram com nota B.

Criado em 2015, o IEG-M é uma avaliação efetuada pelo TCE que mede sete índices temáticos nos municípios do Estado de São Paulo: Planejamento (i-Plan); Fiscal (i-Fiscal); Saúde (i-Saúde); Meio Ambiente (i-Amb; Proteção dos Cidadãos – Defesa Civil (i-Cidade); e Tecnologia (i-Gov TI).

Para os moradores da cidade, a nota B significa na prática que a gestão do município é efetiva e está melhor. O controlador-geral da Prefeitura de Ferraz, Anderson de Lima, e a corregedora-geral, Renata Freire, destacam os principais avanços: “Isso se traduz em melhoria e eficiência na prestação de serviços oferecidos pela administração municipal. E a meta é melhorar ainda mais”, afirmou Lima. Ferraz obteve as seguintes notas em I-Educação (B+), I- Saúde (B), I- Fiscal (B), I-Cidade (B) e I-Amb (B) que tiveram esta pontuação e em outras áreas que ainda precisam de melhorias como: I-Plan (C) e I-Gov TI. A média geral de Ferraz foi B.

Exemplos práticos como a prestação de serviços nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com atendimentos nas áreas que o município ainda não dispunha de serviços como pequenas cirurgias e redução na fila de exames fizeram a diferença na área da Saúde. Já na Educação, o maior avanço de todos, foram medidas como a ampliação do espaço de alunos nas escolas municipais, a redução do número de estudantes por turma e novas unidades escolares.

Junto à Controladoria-Geral do Município foi criado o departamento de Assessoria Especializada de Informação e Inteligência, responsável por efetuar um diagnóstico e atacar os pontos fracos, além de criar políticas efetivas de gestão em áreas com necessidades de mudanças. O município foi buscar exemplos em outras cidades e firmou convênio com a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) para a contratação de alunos do curso de Desenvolvimento de Sistemas para auxiliarem na administração pública.

A equipe responsável pelo IEG-M atuou na avaliação, diagnóstico, automação e assessoria às secretarias municipais em todo o processo, principalmente na auditoria do TCE-SP e desenvolveu um software com o Programa de Resultados e Indicadores Municipais Estratégicos (Prime) para a gestão do IEG-M. Foi graças a esta equipe formada por Audrey Bergamine Galvão; João Felipe Santana de Freitas e Nicolle Rosa que a cidade conseguiu uma boa nota no IEG-M.