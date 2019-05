Tribunal de Contas fiscaliza merenda servida em escolas municipais do Alto Tietê

Oito municípios do Alto Tietê foram alvo de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado (TCESP). Fiscais verificaram condições da merenda oferecida aos alunos dos Ensino Básico e Fundamental. As cidades verificadas foram: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá, Santa Isabel e Suzano.

O DS enviou e aguarda informações quanto a possível descoberta de irregularidades nas cidades alvo na região. O TCESP disse que a ação, que pôde ser acompanhada em 'tempo real' pela internet, por meio de uma central de monitoramento desenvolvida pelo órgão, envolveu 286 agentes da Corte paulista e foi realizada na última terça-feira, 28, das 7 às 15 horas. O relatório com o balanço geral de atividades pode ser acessado por meio do link http://bit.ly/2HNgdpD. Os dados regionalizados não foram divulgados, por enquanto.

A fiscalização ordenada – que alcançou 34% das prefeituras paulistas –, foi a quinta realizada pelo TCE junto aos municípios ao longo dos últimos 4 (quatro) anos e teve como objetivo avaliar as condições da merenda, checar a qualidade dos alimentos, analisar as condições de entrega e armazenamento dos produtos e vistoriar a regularidade no abastecimento das unidades.

Resultados Estado

Entre as irregularidades mais graves, segundo o constatado pela fiscalização, em 82% dos casos, há ausência de alvará emitido pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, em 92% das ocorrências, os locais não possuíam Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) dentro do prazo de validade.

Em 33% dos locais vistoriados, a área de preparo dos alimentos apresentou problemas de integridade e conservação, com rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, entre outros problemas. Mais da metade dos locais, 56%, não possuía telas milimetradas nas portas e janelas.

Dentro da amostra pesquisada, 10,5% dos gêneros alimentícios se encontrava fora do prazo de validade. Em 35% das escolas municipais não há controle dos itens estocados ao passo que, em 20% a desinsetização não havia sido feita há menos de 6 (seis) meses.

Dos espaços destinados ao consumo da merenda, 49% não atendem a todos os alunos. Em 70,5% dos estabelecimentos vistoriados foi constatado que a merenda fornecida no dia é a mesma prevista no cardápio.