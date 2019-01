Tributos mobiliários: guias para pagamento serão impressas via internet; carnê não será mais enviado em Mogi

A partir deste ano, contribuintes dos tributos mobiliários (Taxa de Fiscalização e Instalação, Taxa de Publicidade e ISS Fixo) em Mogi das Cruzes deixarão de receber carnês para pagamento. A Secretaria de Finanças iniciou o envio de uma notificação (como o Governo do Estado fazia com o IPVA até 2017) informando os dados de lançamento, datas de vencimento e possibilidade de pagamento em parcela única e da parcela de dívida ativa (se houver). As guias para pagamento poderão ser impressas no site da Prefeitura e pagas na rede bancária. É só informar o número do cadastro e o CPF ou CNPJ.

No sistema tributário, também no site da Prefeitura, o aviso sobre a mudança está disponível desde o dia 2 de janeiro. A mudança de carnês físicos para o sistema eletrônico faz parte de um processo de modernização administrativa.

“Essa notificação que estamos enviando é para comunicar as mudanças. A partir de 2020, não enviaremos nem o carnê, nem a notificação. O contribuinte retirará a guia diretamente em nosso site”, explica o diretor do Departamento Municipal de Fiscalização de ISS/ICMS, Rodrigo Reys.

O pagamento desses tributos poderá ser feito em cota única ou em até quatro parcelas, dependendo do valor.