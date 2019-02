Trote solidário universitário arrecada livros para AACD de Mogi

O Diretório Acadêmico Assis Chateaubriand dos cursos de Comunicação e Design Gráfico da Universidade Mogi das Cruzes, em parceria com o projeto Vida Literária, realiza um trote solidário até 28 de fevereiro e os participantes deverão doar livros infantis e literários, que posteriormente serão disponibilizados à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) de Mogi das Cruzes.

Os representantes do diretório, Marcela Siqueira e Luiz Rezende, explicaram que o objetivo da ação é incentivar a cidadania e a solidariedade e aproveitar o período de retorno às aulas para integrar alunos, professores e colaboradores. “Caixas serão espalhadas pelo campus da universidade em Mogi e as pessoas poderão depositar nelas os livros. A AACD é uma unidade que tem uma demanda muito grande de atendimento, recebendo pessoas de todo o Alto Tietê, e por isso queremos deixar livros à disposição dos usuários, para eles possam praticar o hábito da leitura enquanto estiverem em atendimento no local. Ou seja, nossa ação envolve solidariedade e incentivo à leitura”, explicou Marcela.

Luiz Rezende acrescentou que as pessoas que não forem alunos, professores ou funcionários da UMC, também podem participar, porém, devem levar os livros até a universidade (Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200 – Centro Cívico) e precisarão apresentar documento de identificação com foto na portaria. “Depois é só levar os livros até uma das nossas caixas e depositar os exemplares lá”.

O coordenador do projeto Vida Literária, Anderson Fernandes, elogiou a iniciativa do Diretório Acadêmico Assis Chateaubriand. “Realmente são jovens diferenciados. Tenho acompanhado pelo noticiário casos de trotes estudantis que servem apenas como constrangimento e neste caso este incentiva a solidariedade. A melhoria, desenvolvimento e transformação do nosso entorno também depende da gente e com essa ação estes estudantes da UMC estão fazendo a parte deles de uma maneira super criativa”.