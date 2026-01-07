Tumulto na Santa Casa envolve vereador e enfermeiro em Mogi 

O vereador Felipe Lintz (PL), de Mogi das Cruzes, se envolveu em uma confusão com um enfermeiro da Santa Casa de Mogi na madrugada desta quarta-feira (7). O tumulto foi registrado nas redes sociais do parlamentar.

As imagens mostram o momento em que a discussão ocorre durante o atendimento a um paciente, após a família acionar o vereador. “O senhor será demitido por justa causa, está negando acompanhamento a um paciente. O senhor está descumprindo uma lei federal. O senhor é louco”, declarou o vereador.

A Santa Casa de Mogi informou que o incidente ocorreu em um contexto de superlotação e ânimos exaltados. Em nota, o hospital classificou o episódio como lamentável e destacou que a Provedoria está apurando os detalhes para a adoção das providências cabíveis.

Ainda segundo a instituição, entre 18h de terça-feira (6) e 6h desta quarta, foram realizados 143 atendimentos no último plantão, número cerca de 30% acima da média. A Santa Casa ressaltou que não compactua com comportamentos inadequados de nenhuma das partes e afirmou que situações como essa prejudicam o atendimento à população e não contribuem para a solução dos problemas enfrentados pela rede de saúde.

Por sua vez, o vereador Felipe Lintz afirmou que a intervenção realizada aconteceu após pedido de ajuda de familiares de um eleitor. Segundo ele, o paciente, um idoso de 73 anos, estava internado em observação desde o último domingo (4), com suspeita de AVC, e os familiares relataram supostas irregularidades no atendimento, como a não administração de medicamentos prescritos e a falta de encaminhamento de exames laboratoriais.

De acordo com o parlamentar, as denúncias teriam sido constatadas preliminarmente no local, o que teria gerado indignação por parte da família. Lintz disse ainda que cobrou explicações do chefe da enfermagem de plantão sobre a ausência de acompanhante ao paciente, citando o Estatuto do Idoso, que garante esse direito. O vereador declarou que sua atuação se deu no exercício do mandato, com foco na fiscalização dos serviços públicos de saúde, e repudiou qualquer tentativa de distorção dos fatos, colocando o gabinete à disposição para esclarecimentos.