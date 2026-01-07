Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 07 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Tumulto na Santa Casa envolve vereador e enfermeiro em Mogi 

Santa Casa de Mogi apura o caso

07 janeiro 2026 - 16h17Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

O vereador Felipe Lintz (PL), de Mogi das Cruzes, se envolveu em uma confusão com um enfermeiro da Santa Casa de Mogi na madrugada desta quarta-feira (7). O tumulto foi registrado nas redes sociais do parlamentar. 

As imagens mostram o momento em que a discussão ocorre durante o atendimento a um paciente, após a família acionar o vereador. “O senhor será demitido por justa causa, está negando acompanhamento a um paciente. O senhor está descumprindo uma lei federal. O senhor é louco”, declarou o vereador. 

A Santa Casa de Mogi informou que o incidente ocorreu em um contexto de superlotação e ânimos exaltados. Em nota, o hospital classificou o episódio como lamentável e destacou que a Provedoria está apurando os detalhes para a adoção das providências cabíveis.

Ainda segundo a instituição, entre 18h de terça-feira (6) e 6h desta quarta, foram realizados 143 atendimentos no último plantão, número cerca de 30% acima da média. A Santa Casa ressaltou que não compactua com comportamentos inadequados de nenhuma das partes e afirmou que situações como essa prejudicam o atendimento à população e não contribuem para a solução dos problemas enfrentados pela rede de saúde.

Por sua vez, o vereador Felipe Lintz afirmou que a intervenção realizada aconteceu após pedido de ajuda de familiares de um eleitor. Segundo ele, o paciente, um idoso de 73 anos, estava internado em observação desde o último domingo (4), com suspeita de AVC, e os familiares relataram supostas irregularidades no atendimento, como a não administração de medicamentos prescritos e a falta de encaminhamento de exames laboratoriais.

De acordo com o parlamentar, as denúncias teriam sido constatadas preliminarmente no local, o que teria gerado indignação por parte da família. Lintz disse ainda que cobrou explicações do chefe da enfermagem de plantão sobre a ausência de acompanhante ao paciente, citando o Estatuto do Idoso, que garante esse direito. O vereador declarou que sua atuação se deu no exercício do mandato, com foco na fiscalização dos serviços públicos de saúde, e repudiou qualquer tentativa de distorção dos fatos, colocando o gabinete à disposição para esclarecimentos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz fortalece proteção à vida e garante moradia a famílias em situação de vulnerabilidade
Região

Ferraz fortalece proteção à vida e garante moradia a famílias em situação de vulnerabilidade

Segurança em Ferraz ganha importante reforço com novas viaturas e GCMs
Cidades

Segurança em Ferraz ganha importante reforço com novas viaturas e GCMs

Gestão Saulo Souza faz balanço positivo sobre avanços em inclusão
Região

Gestão Saulo Souza faz balanço positivo sobre avanços em inclusão

Saulo Souza lança programa inédito para garantir alimentação dos alunos nas férias escolares
Região

Saulo Souza lança programa inédito para garantir alimentação dos alunos nas férias escolares

Projeto Social Pequenos Cisnes abre inscrições para novas turmas de formação gratuita em dança
Região

Projeto Social Pequenos Cisnes abre inscrições para novas turmas de formação gratuita em dança

Mogi-Bertioga registra lentidão sentido litoral
Região

Mogi-Bertioga registra lentidão sentido litoral