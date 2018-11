Tumulto tenta impedir início de nova linha Boa Vista-Aracaré

A Radial Transportes informou nesta quarta-feira (28) que, após três tentativas, conseguiu colocar em funcionamento a linha 836TRO (Boa Vista, Suzano – Estação Aracaré CPTM, Itaquaquecetuba). No início da manhã de quarta-feira, houve tumulto no percurso de motoristas de carros clandestinos. O problema foi resolvido com os ônibus circulando normalmente.

Segundo a Radial, a criação da linha é exigência contratual e determinação da Empresa Metropolitana de Transortes Urbanos (EMTU). A Radial Transporte informa que é apenas uma prestadora de serviço legalizada e, portanto, não determina itinerários e tarifas das linhas. Isso é decisão da EMTU.

Por ser uma empresa que opera dentro da legalidade junto ao governo de São Paulo, a Radial possui diversos compromissos tributários, econômicos, trabalhistas e sociais. A Radial também emprega mais de mil colaboradores.

A linha 836TRO foi constituída pela EMTU em meados de outubro e o não cumprimento gera quebra contratual e multas altíssimas para a Radial.

“A incitação à violência tem partido exclusivamente de empresas e particulares que operam de maneira ilegal com apoio de cooperativas”, informou a empresa.

“Não é competência da Radial estabelecer quem pode ou não realizar a linha. Qualquer teoria da conspiração envolvendo a Radial não passa de delírio e tentativa de inibir a empresa de prestar serviços. Rechaçamos as afirmações divulgadas pela JJ Transporte, que não passam de uma maneira de burlar a verdade dos fatos”.

Na reportagem divulgada pelo DS, essa nova linha, que começou a operar, coloca em “xeque” a oportunidade da categoria obter a permissão para atuar, segundo a JJ Transportes.

Os motoristas ligados a esta empresa reivindicam a legalização.