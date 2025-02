Túnel do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio terá interdição para manutenção de painel

O Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio terá interdição do túnel no sentido Bairro-Centro nesta quarta-feira (19/02), no túnel sentido Centro-Bairro, para serviços de manutenção do painel eletrônico de informações existente no local. A interdição deve ser iniciada às 9h30 e ter duração de cerca de duas horas.

Durante o período de interdição, as opções para o motorista que está em bairros como o Mogilar, Ponte Grande e Vila Industrial e desejam cruzar a linha férrea rumo à Região Central serão a passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu e a passagem em nível da avenida Cavalheiro Nami Jafet.

A interdição do túnel no sentido Bairro-Centro do Complexo Viário será necessária para que o painel de informações possa ser desenergizado e retirado para manutenção. O equipamento vem apresentando problemas, como lâmpadas queimadas. Também será feita uma revisão no equipamento para prevenir futuros problemas.

O trânsito no sentido Centro-Bairro do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio não terá alterações para os serviços desta quarta-feira.

Durante o período de interdição, agentes municipais de trânsito farão o monitoramento da circulação de veículos. Caso seja necessário, serão realizadas intervenções visando a melhoria da segurança viária e fluidez.

Mais informações sobre o trânsito em Mogi das Cruzes podem ser obtidas pelo telefone 0800 77 30 194.