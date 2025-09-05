Turismo da região é destaque no guia Rios do Vale e Nascentes do Tietê lançado pelo Estado

Os atrativos turísticos da região ganham um impulso com o novo guia “Rios do Vale – Nascentes do Tietê”, lançado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) nesta sexta-feira durante a 27ª Feira do Turismo Avirrp, uma das principais do setor, que acontece em Ribeirão Preto. Sete cidades do CONDEMAT+ (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região) integram o material inédito, que lista 12 destinos do Alto Tietê e do Vale do Paraíba.

A estância turística de Salesópolis, berço do Rio Tietê e maior curso d´água do Estado, com belas cachoeiras e fauna e flora preservadas, é o destaque no novo roteiro estadual pela região turística Nascentes do Tietê, ao lado de Arujá, Guararema, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Santa Isabel.

Pela região turística Rios do Vale, a cidade de Santa Branca é a representante do CONDEMAT+, ao lado de Caçapava, Jacareí, Natividade da Serra, Paraibuna, Redenção da Serra e Taubaté.

“Este reconhecimento fortalece todos os municípios do consórcio, ampliando a visibilidade regional e favorecendo parcerias para impulsionar a economia”, ressalta o prefeito de Salesópolis, Rodolfo Marcondes, que representou o CONDEMAT+ no lançamento, ao lado da secretária de Turismo da cidade e coordenadora da Câmara Técnica de Turismo do consórcio, Lilian de Oliveira de Souza, que acrescentou: “Integrar o novo roteiro estadual consolida nossa identidade coletiva como destino de natureza, cultura e sustentabilidade”.

O guia com 90 páginas destaca as atividades de ecoturismo e os atrativos históricos e gastronômicos das cidades.

“As regiões turísticas Nascentes do Tietê e Rios do Vale são compostas por destinos que oferecem uma riqueza de atrativos, da natureza e ecoturismo ao religioso e gastronômico. Com esse roteiro, os profissionais do setor e visitantes têm mais uma excelente opção para conhecer o Estado de São Paulo”, disse Roberto de Lucena, secretário estadual de Turismo e Viagens.

O guia tem versões impressa e digital, que será disponibilizada no site oficial da Setur-SP e pode ser acessada também no site do CONDEMAT+ (https://condemat.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/09/Guia-Rios-do-Vale-Nascentes-do-Tiete.pdf).